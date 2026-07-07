Svježe breskve savršena su baza za pripremu ljetnih slastica – jesti ih možete sirove u voćnim salatama, ali i s njima napraviti različite pite, kolače i torte. Danas vam predlažemo da isprobate jednostavne, ali iznimno sočne kocke s breskvama.

Pripremaju se vrlo brzo – u desetak minuta, a potom se stavljaju u pećnicu i peku oko 50 minuta. Za njihovu pripremu ne treba vam puno namirnica - većinu ih već imate u svojem hladnjaku i smočnici.

Okus im je, dakako, fantastičan. Najbolji je kada se serviraju s kuglicom sladoleda od vanilije.

Kocke s breskvama - sastojci: Za podlogu: 220 g glatko brašna

180 g hladnog maslaca

150 g bijelog šećera

1 čajna žličica ekstrakta vanilije

prstohvat soli Za nadjev: 100 g bijelog šećera

65 ml kiselog vrhnja

65 ml kiselog vrhnja

3 svježe breskve

1 jaje

1 žlica glatkog brašna

½ čajne žličice mljevenog cimeta Kocke s breskvama - priprema: Napravite podlogu za kolač: u velikoj zdjeli pomiješajte brašno, šećer i sol. U zdjelu dodajte i hladni maslac nasjeckan na manje kockice – utrljajte maslac u suhe sastojke da dobijete mrvičastu smjesu. Trećinu smjese ostavite sa strane. Ostatak smjese ravnomjerno utisnite u kalup za pečenje kolača koji ste prethodno prekrili papirom za pečenje. Napravite nadjev: mutite jaje, kiselo vrhnje, šećer, brašno i cimet dok ne dobijete glatku smjesu. Nadjev prelijte preko pripremljene podloge. Na nadjev stavite tanke kriške očišćenih bresaka. Preko breskvi dodajte ostatak mrvičastog tijesta – pospite ga po cijeloj površini kolača. Tako pripremljen kolač stavite u prethodno zagrijanu pećnicu na 190 Celzijevih stupnjeva i pecite ga oko 50 minuta, odnosno dok se ne ispeče do kraja. Ohladite kolač prije posluživanja. Narežite ga na kocke i servirajte sa sladoledom od vanilije po želji. Dobar tek!

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