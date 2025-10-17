Galerija 22 22 22 22

Samo tri uobičajene vrste takvog povrća trebale bi biti stalan postav svakog zamrzivača kako vas takve muke ne bi tjerale na to da ipak posegnete za dostavom, koja će dolaziti duže nego što vam treba da sami pripremite ukusno i hranjivo jelo.

Ledo grašak zeleni je klasik koji nas spašava iz dana u dan – bogat vitaminima i vlaknima, a gotov brže nego što stignete presvući traperice. Ledo carska mješavina donosi šarenu kombinaciju brokule, cvjetače i mrkve, pa svaki tanjur izgleda kao da ste se baš potrudili iako ste sve napravili u jednoj tavi.

Pet brzih ručkova sa zamrznutim povrćem (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)

A Ledo špinat? Onaj moćni ''Popaj moment'' u obliku brzog i kremastog umaka ili jela na žlicu koje diže energiju i gladi skida pokvareni osmijeh s lica.

Zaboravite na tri lonca i deset koraka – sve se rješava u jednoj tavi, za 20 minuta, i cijela obitelj sjeda za stol. Isprobajte ovih pet recepata koji štede živce, pune želuce i pokazuju da zamrznuto povrće nije rezervirano samo za ''kad baš nemamo izbora''.

Tortellini s graškom i limunom (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)

1. Tortellini s graškom i limunom

Ovo je valjda najbrže jelo koje ste mogli napraviti, a da izgleda i ima okus kao iz otmjenog talijanskog restorana. Lagano, svježe i kremasto – ovo jelo vraća energiju, a gotovo je dok voda za tjesteninu još vrije. Limunova korica, maslac i menta nevjerojatno dobro pašu uz grašak i ako vas u to treba uvjeriti, ovo je najbrži i najbolji način.

Tortellini s graškom i limunom (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)

Sastojci:

šalica Ledo graška

20 g maslaca

malo korice limuna

450 g tortellina (sir ili pršut)

100 ml vrhnja za kuhanje

sol, papar

nekoliko listića svježe mente

Tortellini s graškom i limunom (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)

Priprema:

U tavi ugrijte malo maslaca pa dodajte zamrznuti grašak. Ubacite kuhane tortelline i malo vode od kuhanja, začinite ribanom koricom limuna, soli i paprom te nasjeckanom mentom pa dodajte vrhnje. Kuhajte još kratko i dodajte po potrebi još vode od kuhanja tortellina da se stvori svilenkasti umak. Jelo poslužite posuto parmezanom i listićima mente čisto da se napravite važni.

Pita iz tave s povrćem (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)

2. Pita iz tave s povrćem

Jedna tava, nekoliko sastojaka i dobijete sočnu pitu koju režete na trokute. Izgleda kao španjolska tortilja, ali s povrćem koje uvijek imate u zamrzivaču. Savršeno kada želite nešto „kao kolač, ali slano“ – i još krcato povrćem koje se jede bez pogovora.

Sastojci:

vrećica Ledo carske mješavine

2 jaja

4 žlice brašna

3 žlice grčkog jogurta

žličica majčine dušice

sol, papar

Pita iz tave s povrćem (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)

Priprema:

Umutite tijesto od jaja, brašna i grčkog jogurta. Dodajte Ledo carsku mješavinu i začinite solju, paprom i majčinom dušicom. Smjesu izlijte u tavu s malo ulja. Pecite na laganoj vatri desetak minuta, poklopljenu ili kad se ta deblja palačinka površinski učvrsti dovoljno da je možete okrenuti s pomoću tanjura poput španjolske tortilje. Zatim je pecite još nekoliko minuta na drugoj strani i narežite kao pitu dok je još topla.

3. Zeleni njoki sa špinatom

Kremasti zeleni umak obavija njoke kao dekica – topla, brza i hranjiva utjeha nakon napornog dana. Špinat se pobrinuo za to da je jelo nutritivna bomba, a parmezan na vrhu da svi kažu „mmmm“.

Zeleni njoki sa špinatom (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)

Sastojci:

1 paketić Ledo špinata pasiranog

maslac

1 režanj češnjaka

100 ml vrhnja za kuhanje

sol, papar

prstohvat muškatnog oraščića

parmezan

Zeleni njoki sa špinatom (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)

Priprema:

Na maslacu otopite zamrznuti špinat. Kad se potpuno otopi, dodajte mu protisnuti režanj češnjaka, vrhnje i začine. Skuhajte njoke i čim se dignu na površinu, prebacite ih u umak od špinata pa ih kuhajte još minutu da se potpuno obaviju umakom. Poslužite tople posute parmezanom.

Carska mješavina ''slatko-kiselo” (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)

4. Carska mješavina ''slatko-kiselo”

Ako želite nešto što izgleda kao kineski takeout, ali je zdravije i brže – ovo je pogodak. Slatko-kiseli umak pretvara običnu carsku mješavinu u jelo zbog kojeg svi traže repete.

Sastojci:

1 vrećica Ledo carske mješavine

1 pileći file od prsa narezan na kockice

maslinovo ulje

žlica gustina

2 žlice sweet chilli umaka

1 žlica sojinog umaka

1 žlica meda

riža kao prilog

1 mladi luk i sezam za dekoraciju

Carska mješavina ''slatko-kiselo” (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)

Priprema:

U tavi ugrijte malo ulja, dodajte kockice piletine koje ste uvaljali u žlicu gustina i zapecite piletinu da dobije zlatnu koricu. Potom ubacite carsku mješavinu, kratko kuhajte poklopljeno pa dodajte dvije žlice sweet chili umaka i žlicu sojinog umaka. Za slatkoću dodajte žlicu meda. Poslužite s kuhanom rižom posuto sezamom i mladim lukom narezanim na tanko – izgleda kao kineski takeout, ali domaća verzija.

Pet brzih ručkova sa zamrznutim povrćem - 21 (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)

5. Špinatna shakshuka

Jaja na špinatu zvuče obično, ali ako ih napravite poput ovog afričkog odnosno istočnjačkoj jela zbog kojeg gore društvene mreže, odjednom će se ukućanima činiti poput čarolije u jednoj tavi. No šalu na stranu, špinat i jaja odlična su kombinacija, to već i djeca u vrtiću znaju. U ovom obliku s umakanjem kruha u topli umak od špinata i poširana jaja postaju obrok koji se pretvara u mali obiteljski ritual.

Špinatna shakshuka (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)

Sastojci:

1 paketić Ledo špinata pasiranog

1 manji luk ili pola velikog

1 režanj češnjaka

3 ili 4 jaja (ovisno o veličini tave)

prstohvat muškatnog oraščića

sol, papar

Špinatna shakshuka (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)

Priprema:

Na ulju popržite sitno sjeckani luk i češnjak. Dodajte zamrznuti špinat i pirjajte dok ne omekša. Začinite solju, paprom i muškatnim oraščićem. U špinatu napravite udubine i u njih razbijte četiri jaja. Poklopite i pecite dok jaja ne očvrsnu pa poslužite odmah s kruhom ili tostiranom lepinjom kao mi, za umakanje.

