Savršeno hrskava pileća krilca s češnjakom i parmezanom lako možete pripremiti kod kuće. Njihova je tajna u tome što se oblažu začinima u dva navrata - prvo se oblažu mješavinom začina i praška za pecivo, a zatim premazuju aromatičnim umakom od maslaca, češnjaka i parmezana. Rezultat je - neodoljivo hrskava korica.
Ova su kilca savršena za druženja, tekme ili kao slasni dodatak vikendu. Uživajte!
Pileća krilca s češnjakom i parmezanom - sastojci:
- 15 g praška za pecivo
- ½ čajne žličice češnjaka u prahu
- ½ čajne žličice soli
- ¼ čajne žličice svježe mljevenog papra
- 1,1–1,2 kg pilećih krilaca (oko 12 cijelih krilaca)
- 115 g maslaca, otopljenog
- 50 g sitno ribanog parmezana
- 15 g svježeg peršina, sitno nasjeckanog
- 3 režnja češnjaka, sitno nasjeckana
Pileća krilca s češnjakom i parmezanom - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 220 stupnjeva. Dva veća lima (otprilike 38 × 25 cm) obložite aluminijskom folijom i lagano namastite.
- U velikoj zdjeli pomiješajte prašak za pecivo, češnjak u prahu, sol i papar.
- Oštrim nožem razdvojite svako krilce na dva dijela, a vrhove uklonite. Ako koristite već razdvojena krilca, preskočite ovaj korak.
- Komade krilaca ubacite u zdjelu sa začinima i dobro promiješajte kako bi se ravnomjerno obložila. Otresite višak začina i rasporedite ih na limove u jednom sloju, ostavljajući razmak između njih.
- Ostavite da odstoje 5 minuta prije pečenja.
- Pecite 35–40 minuta. Okrenite krilca jednom tijekom pečenja. Ako pečete na dvije razine, na pola vremena zamijenite mjesta limovima.
- Krilca su gotova kada su lijepo zapečena, a sok koji izlazi iz mesa je bistar.
- Dok se krilca peku, u manjoj zdjeli pomiješajte otopljeni maslac, ribani parmezan, nasjeckani peršin i svježi češnjak.
- Pečena krilca prebacite u veću zdjelu i prelijte pripremljenim umakom. Lagano promiješajte kako bi se sva krilca ravnomjerno obložila.
- Pojačajte temperaturu pećnice na maksimalnu i zapecite krilca 2-3 minute. Možete koristiti i grill opciju, ali pazite da vam ne zagore.
- Poslužite odmah.
Tako sočna i fina: 7 božanstvenih jela za svaki dan ovoga tjedna koja će oduševiti na prvi griz +1