Savršeno hrskava pileća krilca s češnjakom i parmezanom lako možete pripremiti kod kuće. Njihova je tajna u tome što se oblažu začinima u dva navrata - prvo se oblažu mješavinom začina i praška za pecivo, a zatim premazuju aromatičnim umakom od maslaca, češnjaka i parmezana. Rezultat je - neodoljivo hrskava korica.

Ova su kilca savršena za druženja, tekme ili kao slasni dodatak vikendu. Uživajte!

Pileća krilca s češnjakom i parmezanom - sastojci: 15 g praška za pecivo

½ čajne žličice češnjaka u prahu

½ čajne žličice soli

¼ čajne žličice svježe mljevenog papra

1,1–1,2 kg pilećih krilaca (oko 12 cijelih krilaca)

115 g maslaca, otopljenog

50 g sitno ribanog parmezana

15 g svježeg peršina, sitno nasjeckanog

3 režnja češnjaka, sitno nasjeckana Pileća krilca s češnjakom i parmezanom - priprema: Zagrijte pećnicu na 220 stupnjeva. Dva veća lima (otprilike 38 × 25 cm) obložite aluminijskom folijom i lagano namastite. U velikoj zdjeli pomiješajte prašak za pecivo, češnjak u prahu, sol i papar. Oštrim nožem razdvojite svako krilce na dva dijela, a vrhove uklonite. Ako koristite već razdvojena krilca, preskočite ovaj korak. Komade krilaca ubacite u zdjelu sa začinima i dobro promiješajte kako bi se ravnomjerno obložila. Otresite višak začina i rasporedite ih na limove u jednom sloju, ostavljajući razmak između njih. Ostavite da odstoje 5 minuta prije pečenja. Pecite 35–40 minuta. Okrenite krilca jednom tijekom pečenja. Ako pečete na dvije razine, na pola vremena zamijenite mjesta limovima. Krilca su gotova kada su lijepo zapečena, a sok koji izlazi iz mesa je bistar. Dok se krilca peku, u manjoj zdjeli pomiješajte otopljeni maslac, ribani parmezan, nasjeckani peršin i svježi češnjak. Pečena krilca prebacite u veću zdjelu i prelijte pripremljenim umakom. Lagano promiješajte kako bi se sva krilca ravnomjerno obložila. Pojačajte temperaturu pećnice na maksimalnu i zapecite krilca 2-3 minute. Možete koristiti i grill opciju, ali pazite da vam ne zagore. Poslužite odmah.

