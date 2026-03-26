Jeste li čuli za pizzu rusticu? Ako pitate Talijane, to uopće nije pizza, već talijanska pita koja se tradicionalno priprema za Uskrs još od 17. stoljeća. Obuhvaća prhko tijesto za pitu na bazi maslaca, a koje je punjeno jajima, raznim sirevima, salamom i povrćem.

Pizza rustica više nalikuje quicheu, nego pizzi. Riječ je o ukusnom jelu čiji se sastojci mogu prilagoditi ovisno o stanju u hladnjaku i smočnici. U njoj možete upotrijebiti možete šunku, razne salame i kobasice, ali i alternative za meso.

Danas vam donosimo recept za pizzu rusticu sa šunkom i tri vrste sira – ricottom, mozzarellom i parmezanom, te mladim listićima špinata.

Pizza rustica - sastojci: Za tijesto: 480 g glatkog brašna

230 g hladnog maslaca

6 žlica ledene vode

3 velika jaja

prstohvat soli Za nadjev: 500 g šunke

500 g sira ricotte

100 g naribane mozzarelle

100 g mladog špinata

50 g naribanog parmezana

8 velikih jaja

2-3 češnja češnjaka

sol i papar po želji

biljno ulje

jaje za premazivanje Pizza rustica - prirprema: Napravite tijesto za pitu: u zdjeli pomiješajte brašno i sol te utrljajte prstima kockice hladnog maslaca dok ne dobijete mrvičastu teksturu. Dodajte jaja i zamijesite sastojke rukama, te postupno dodajte jednu po jednu žlicu ledene vode dok se sastojci ne povežu i ne dobijte glatku kuglu tijesta. Tijesto zamotajte u prozirnu foliju i stavite u hladnjak na barem sat vremena da se stisne. Napravite nadjev: izmućkajte jaja i pomiješajte ih s ricottom, naribanom mozzarellom i parmezanom, kockicama šunke te listićima špinata i nasjeckanim češnjakom. Posolite i popaprite po želji. Na pobrašnjenoj podlozi razvucite tijesto – jednu trećinu tijesta ostavite za vrh pite, a od ostatka napravite podlogu promjera oko 40 centimetara. Stavite razvučenu podlogu od tijesta u okrugli kalup koji ste prethodno premazali uljem ili podložili s papirom za pečenje. Neka tijesto prelazi preko rubova kalupa. Preko tijesta prelijte pripremljeni nadjev, pa ga poklopite s preostalim razvučenim tijestom. Na vrhu ispikajte tijesto vilicom i premažite ga s jednim razmućenim jajetom u koji ste dodali nešto vode. Sve zajedno stavite peći u prethodno zagrijanu pećnicu na 190 Celzijeva stupnja oko 70 minuta, odnosno dok pita nije pečena do kraja, a tijesto ne dobije lijepu zlatno-smeđu boju. Ohladite prije rezanja i posluživanja. Dobar tek!

Junetina u savršenom umaku: Dokaz da možete skuhati fin ručak od povoljnijih komada mesa +0