Kad se spoje luk, kremasta tjestenina, sočna piletina i sir — rezultat je jelo koje će izmamiti osmijehe i na najsiviji dan. Kremasta francuska piletina s lukom i orzom savršen je recept za one dane kad želite nešto fino, aromatično i jednostavno za pripremu.

Sve počinje s puno karameliziranog luka, nastavlja se svježim začinskim biljem i komadima piletine koji se kuhaju u bijelom vinu i temeljcu, dok ne postanu nevjerojatno mekani i puni okusa. A zatim dolazi ono najbolje — kremasti orzo s parmezanom, koji cijelom jelu daje luksuznu teksturu i dubinu okusa. Na kraju sve zaokružuje rastopljeni gruyère sir koji se zapeče do savršene zlatne korice.

Piletina s lukom - sastojci: 3-4 žuta luka, tanko narezana

90 g maslaca

700 g pilećih prsa ili otkoštenog zabatka

2 žlice svježih listova timijana

2 žlice nasjeckane svježe kadulje

sol

crni papar

3 češnja češnjaka, nasjeckana

240 ml suhog bijelog vina

240 ml pilećeg ili povrtnog temeljca

150 g šampinjona, narezanih na ploške

300 g suhe orzo tjestenine

120 ml vrhnja za kuhanje

50 g naribanog parmezana

100 g naribanog gruyèrea Piletina s lukom - priprema: U veliki lonac stavite luk i 45 g maslaca. Pržite na srednje jakoj vatri, miješajući svake 3-4 minute, 10 minuta. Dodajte piletinu, majčinu dušicu, kadulju, češnjak te začinite solju i paprom. Prelijte vinom i temeljcem. Dodajte gljive. Pokrijte i pirjajte 20-30 minuta, dok piletina ne bude kuhana. Zagrijte pećnicu na 220 stupnjeva. Izvadite piletinu i većinu luka iz lonca i prebacite ih na lim za pečenje. Rasporedite 3 žlice maslaca preko luka, a na vrh pospite Gruyère. Pecite 3-5 minuta, dok se sir ne rastopi. Skuhajte orzo prema uputama na pakiranju. Umiješajte gljive i tekućinu koja je ostala u loncu. Dodajte vrhnje i parmezan. Poslužite piletinu i luk preko orza.

