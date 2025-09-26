Kad se spoje luk, kremasta tjestenina, sočna piletina i sir — rezultat je jelo koje će izmamiti osmijehe i na najsiviji dan. Kremasta francuska piletina s lukom i orzom savršen je recept za one dane kad želite nešto fino, aromatično i jednostavno za pripremu.
Sve počinje s puno karameliziranog luka, nastavlja se svježim začinskim biljem i komadima piletine koji se kuhaju u bijelom vinu i temeljcu, dok ne postanu nevjerojatno mekani i puni okusa. A zatim dolazi ono najbolje — kremasti orzo s parmezanom, koji cijelom jelu daje luksuznu teksturu i dubinu okusa. Na kraju sve zaokružuje rastopljeni gruyère sir koji se zapeče do savršene zlatne korice.
Piletina s lukom - sastojci:
- 3-4 žuta luka, tanko narezana
- 90 g maslaca
- 700 g pilećih prsa ili otkoštenog zabatka
- 2 žlice svježih listova timijana
- 2 žlice nasjeckane svježe kadulje
- sol
- crni papar
- 3 češnja češnjaka, nasjeckana
- 240 ml suhog bijelog vina
- 240 ml pilećeg ili povrtnog temeljca
- 150 g šampinjona, narezanih na ploške
- 300 g suhe orzo tjestenine
- 120 ml vrhnja za kuhanje
- 50 g naribanog parmezana
- 100 g naribanog gruyèrea
Piletina s lukom - priprema:
- U veliki lonac stavite luk i 45 g maslaca. Pržite na srednje jakoj vatri, miješajući svake 3-4 minute, 10 minuta. Dodajte piletinu, majčinu dušicu, kadulju, češnjak te začinite solju i paprom. Prelijte vinom i temeljcem. Dodajte gljive. Pokrijte i pirjajte 20-30 minuta, dok piletina ne bude kuhana.
- Zagrijte pećnicu na 220 stupnjeva.
- Izvadite piletinu i većinu luka iz lonca i prebacite ih na lim za pečenje.
- Rasporedite 3 žlice maslaca preko luka, a na vrh pospite Gruyère. Pecite 3-5 minuta, dok se sir ne rastopi.
- Skuhajte orzo prema uputama na pakiranju.
- Umiješajte gljive i tekućinu koja je ostala u loncu. Dodajte vrhnje i parmezan.
- Poslužite piletinu i luk preko orza.
