Poželite li i vi ove hladnije dane provesti na toplom, zaputite se na Crno jaje koje vam donosi dvije ponude za spa odmor u Rogaškoj Slatini.

Trebate odmor koji je blizu, tih, profinjen i pun toplih wellness rituala? Rogaška Slatina je “točka na i”. Otprilike sat i pol vožnje od Zagreba dočekat će vas aristokratski parkovi, duga šetališta, kavane s tortama “na žlicu” i klasična lječilišna arhitektura zbog koje se svatko osjeti pomalo filmski. Dan ovdje lako posložite: jutarnja šetnja perivojem i gutljaj legendarne mineralne vode Donat bogate magnezijem, ručak u središtu mjesta, popodnevno kupanje i sauna rituali, a navečer mir uz čašu vina i pogled na šumu. Tko voli izlete, ima blage brjegove za lagani hiking i vinske ceste, a ako vam zatreba gradski štih – Celje i Maribor su “na dohvat ruke”.

Grand Hotel Donat Superior 4*, klasika spa odmora u srcu lječilišta

U središtu Rogaške smjestio se Grand Hotel Donat Superior 4*, potpuno renoviran, klimatiziran i orijentiran na hedonizam bez buke i žurbe. Visok standard usluge, osoblje koje priča jezike i ozbiljna wellness ponuda stavljaju ga u sam vrh slovenske hotelijerske scene. U sklopu hotela su raskošni apartmani i komforne sobe, a gostima su na raspolaganju veliki unutarnji bazen, cijeli Svijet sauna s finskom, turskom, biljnom, infracrvenom i bio saunom te odlično opremljen fitness. Uz ogrtače, ručnike, plahtu za saune i papuče, sve je spremno za “slow living” tempo od jutra do mraka.

Crno jaje trenutno donosi dvije ponude, jednu za dvoje i jednu ponudu za jednu osobu. Za bijeg udvoje odaberite dvokrevetnu sobu s balkonom i pogledom na šumu od nedjelje do četvrtka. U cijenu od 312 eura za dvije osobe uključeni su bogat doručak i večera, neograničeno korištenje unutarnjeg bazena, svih sauna i fitnessa te cjelokupni hotelski spa “komfort set”. Kupon vrijedi do 24.12.2025., što daje dovoljno prostora da svoj savršeni termin posložite između poslovnih i obiteljskih obveza.

Putujete sami i želite potpun reset? Jednokrevetna soba s balkonom i pogledom na šumu od nedjelje do četvrtka nudi isti komfor i wellness pogodnosti, doručak i večeru, bazen, sve saune i fitness, po cijeni od 210 eura za jednu osobu. Idealno za solo wellness retreat, brzu detoks rutinu ili radni “bleisure” boravak s večernjim spa-om.

Rogaška Slatina je najbliža “elegantna dama” Zagrepčanima, a Grand Hotel Donat Superior 4* spaja sve što želite u jednom potezu: lokaciju u srcu lječilišta, veliki unutarnji bazen, brojne saune i polupansion koji oslobađa od pitanja “gdje ćemo jesti”. Bilo da putujete sami ili u paru, dobivate isti premium wellness sadržaj i onu vrstu tišine nakon koje se u ponedjeljak zbilja osjećate kao novi.

