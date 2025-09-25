Galerija 6 6 6 6 Kad ostatak Europe navuče kapute, Malta se prebaci u “proljetni” mod. Dnevne temperature često se drže između 12 i 18 stupnjeva, sunce je darežljivo, a uličice Vallette i tihe bastionske zidine Mdine napokon se mogu doživjeti bez gužvi i ljetnih vrućina. Zima je idealna za lagane šetnje rivama u Sliemi i St. Julian’su, izlete do Marsaxlokka i njegovih šarenih luzzu brodića te otkrivanje megalitskih hramova starijih od piramida. Na dohvat su i slikoviti Gozo s Citadelom i Ggantijom te zlatne uvale Mellieħe i Golden Sandsa. S druge strane, Advent ovdje ima svoj mediteranski potpis: lampice, koncerti i miris qubbajta, ali bez smrzavanja. Poželite li i vi ove zime skoknuti do Malte, zaputite se do portala Crno jaje koje vam donosi tri nezaboravne ponude za odmor na ovom mjestu “vječitog proljeća”. Dobra vijest je i kako Ryanair ima jeftine direktne letove iz Zagreba, koji u prosjeku iznose 25 eura za rano bukiranje.

Xemxija Bay Hotel ***: adventski i zimski bijeg u mirnu uvalu

Smješten uz obalu Xemxija Baya, tik do St. Paul’s Baya, Xemxija Bay Hotel 3* nudi mir, sunce i lagani “base camp” za istraživanje sjevera otoka. Nedavno obnovljene, klimatizirane sobe gledaju prema kopnu, a vanjski bazen sa sunčalištem i odvojenim dječjim dijelom mami na popodnevno izležavanje kad zimsko sunce ugrije. U restoranu vas čeka doručak na bazi švedskog stola, dok su bar i snack bar uz bazen idealni za kratki predah između izleta.

Xemxija je savršena za parove kojima trebaju mir i dugi pogledi na more, ali i za sve koji vole “slow travel” ritam: jutarnja kava na terasi, izlet do hramova Ħaġar Qim i Mnajdre, potom riblji ručak u Marsaxlokku pa večernja šetnja Stradan u Valleti. Istražite ponudu koja vam donosi 4 noćenja za dvije osobe po cijeni od 229 eura ovdje.

db San Antonio Hotel & Spa ****: istražite zimski city-beach vibe

U srcu Qawre, jedne od najživljih zona St. Paul’s Baya, čeka vas db San Antonio Hotel & Spa 4* s pogledom na zaljev i velikim izborom soba u maurskom stilu. Hotel je poznat po širokom izboru restorana i barova, dnevnom live programu, spa centru i fitnessu. Sobe imaju balkon ili terasu, a obiteljske opcije primaju do četvero gostiju. Ponuda uključuje 4 noćenja na bazi polupansiona Plus, s uključenim pićima tijekom večere, za 2 osobe (ili 2 osobe i jedno dijete), po cijeni od 352 eura.

Qawra i susjedna Bugibba daju odličan balans: šetnice uz more, kafići i barovi s pogledom na zaljev, brza povezanost autobusom do Vallette, a sjeverne plaže i trajekt za Gozo su “iza ugla”. Za dane kad želite ostati „doma“, hotel nudi bogatu hotelsku animaciju, bazene i spa, pa je lako spojiti razgledavanja i wellness.

db Seabank Resort & Spa ****: smještaj uz najveću pješčanu plažu na otoku

Ako sanjate zimsku verziju “sun & sand” priče, db Seabank Resort & Spa 4* leži doslovno uz Mellieħa Bay, najdužu pješčanu plažu Malte. Veliki resort s pomorskim “touchom” u interijeru, više bazena (uključujući unutarnji grijani), spa centar, fitness i čak sedam tematskih restorana znače da je svaki dan drukčiji, čak i kad odlučite ostati u resortu. Obiteljske sobe s kliznim vratima osvajaju privatnošću, a večernji program i dječji klub garantiraju dobar ritam odmora.

Mellieħa je idealna baza za sjever otoka: Popeye Village je nekoliko minuta vožnje, a trajekt za Gozo polazi iz obližnje Ċirkewwe. Dan možete složiti kao slagalicu: jutro u Citadeli na Gozu, ručak u Country Terraceu, pa povratak u spa – zimska verzija “otoka sreće”. Istražite ponudu koja vam donosi 4 noćenja za dvije osobe (ili 2 osobe i jedno dijete) po cijeni od 229 eura ovdje.

Božićna atmosfera u Valleti i Mdini, Magical Illuminated Trail u Verdali, Popeye Village u blagdanskom ruhu i festivalski programi garantiraju da će i adventske večeri biti tople – makar kalendar kaže prosinac. Malta je zimi pravi “reset”: sunce, kultura, more, a tempo taman.