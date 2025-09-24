U ovom receptu glavnu ulogu imaju jabuke, iako ih iz njega možete i sasvim izostaviti i opet ćete dobiti sočan kolač, idealan za svaki dan, uz šalicu kave ili čaja u bilo koje doba. Ovako, s nasjeckanim jabukama, jednostavan biskvit dobiva finu aromu jeseni, a mrvičasti posip na vrhu veseli je dodatak teksturi i zabavan kontrast mekom biskvitu.

Priprema ovog kolača s jabukama je jednostavna i ne zahtijeva posebne kulinarske vještine, a rezultat je domaći kolač koji će razveseliti i vas i vaše goste. A najbolje je to što će vam za pripremu trebati samo 15 minuta, koja zdjela u mikser, a sve ostalo odradit će pećnica. Kolač od jabuka, ako vam slučajno ostane, može preživjeti u hladnjaku do čak 3 tjedna. Prije posluživanja samo ga kratko zagrijte u običnoj ili mikrovalnoj pećnici i bit će kao da ste ga taj čas ispekli.

Najjednostavniji kolač s jabukama - sastojci: Za kolač 315 g glatkog brašna

1 čajna žličica cimeta

1 čajna žličica soli

1 čajna žličica praška za pecivo

1/2 čajne žličice sode bikarbone

225 g maslaca, omekšalog

150 g smeđeg šećera

150 g kristal šećera

2 velika jaja

1 čajna žličica ekstrakta vanilije

240 ml kiselog vrhnja

2 srednje jabuke, oguljene, narezane na kockice Za mrvičasto tijesto 170 g maslaca, otopljenog i malo ohlađenog

190 g glatkog brašna

150 g smeđeg šećera

1 čajna žličica cimeta

1 prstohvat soli

šećer u prahu, za posipanje, po želji Najjednostavniji kolač s jabukama - priprema: Zagrijte pećnicu na 175 stupnjeva. Namastite kalup za pečenje dimenzija 23 x 33 centimetra. U jednoj zdjeli pomiješajte brašno, cimet, sol, prašak za pecivo i sodu bikarbonu. U drugoj zdjeli miksajte maslac, bijeli i smeđi šećer srednjom brzinom dok ne dobijete kremastu smjesu. Dodajte jaja, jedno po jedno, i dobro promiksajte nakon svakog dodavanja. Dodajte vaniliju i miksajte. Dodajte suhe sastojke i miksajte malom brzinom dok se sve ne poveže. Umiksajte kiselo vrhnje. Umiješajte jabuke pa prebacite tijesto u pripremljeni kalup i zagladite. U zdjeli pomiješajte otopljeni maslac, brašno, šećer, cimet i prstohvat soli i miješajte dok ne dobijete krupne mrvice. Pospite kolač mrvicama od tijesta. Pecite dok kolač ne dobije lijepu boju i čačkalica umetnuta u sredinu ne izađe čista, 50 do 60 minuta. Ostavite da se potpuno ohladi. Po želji pospite šećerom u prahu, narežite na kvadrate i poslužite.

