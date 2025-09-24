U ovom receptu glavnu ulogu imaju jabuke, iako ih iz njega možete i sasvim izostaviti i opet ćete dobiti sočan kolač, idealan za svaki dan, uz šalicu kave ili čaja u bilo koje doba. Ovako, s nasjeckanim jabukama, jednostavan biskvit dobiva finu aromu jeseni, a mrvičasti posip na vrhu veseli je dodatak teksturi i zabavan kontrast mekom biskvitu.
Priprema ovog kolača s jabukama je jednostavna i ne zahtijeva posebne kulinarske vještine, a rezultat je domaći kolač koji će razveseliti i vas i vaše goste. A najbolje je to što će vam za pripremu trebati samo 15 minuta, koja zdjela u mikser, a sve ostalo odradit će pećnica. Kolač od jabuka, ako vam slučajno ostane, može preživjeti u hladnjaku do čak 3 tjedna. Prije posluživanja samo ga kratko zagrijte u običnoj ili mikrovalnoj pećnici i bit će kao da ste ga taj čas ispekli.
Najjednostavniji kolač s jabukama - sastojci:
Za kolač
- 315 g glatkog brašna
- 1 čajna žličica cimeta
- 1 čajna žličica soli
- 1 čajna žličica praška za pecivo
- 1/2 čajne žličice sode bikarbone
- 225 g maslaca, omekšalog
- 150 g smeđeg šećera
- 150 g kristal šećera
- 2 velika jaja
- 1 čajna žličica ekstrakta vanilije
- 240 ml kiselog vrhnja
- 2 srednje jabuke, oguljene, narezane na kockice
Za mrvičasto tijesto
- 170 g maslaca, otopljenog i malo ohlađenog
- 190 g glatkog brašna
- 150 g smeđeg šećera
- 1 čajna žličica cimeta
- 1 prstohvat soli
- šećer u prahu, za posipanje, po želji
Najjednostavniji kolač s jabukama - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 175 stupnjeva. Namastite kalup za pečenje dimenzija 23 x 33 centimetra.
- U jednoj zdjeli pomiješajte brašno, cimet, sol, prašak za pecivo i sodu bikarbonu.
- U drugoj zdjeli miksajte maslac, bijeli i smeđi šećer srednjom brzinom dok ne dobijete kremastu smjesu. Dodajte jaja, jedno po jedno, i dobro promiksajte nakon svakog dodavanja. Dodajte vaniliju i miksajte.
- Dodajte suhe sastojke i miksajte malom brzinom dok se sve ne poveže. Umiksajte kiselo vrhnje. Umiješajte jabuke pa prebacite tijesto u pripremljeni kalup i zagladite.
- U zdjeli pomiješajte otopljeni maslac, brašno, šećer, cimet i prstohvat soli i miješajte dok ne dobijete krupne mrvice. Pospite kolač mrvicama od tijesta.
- Pecite dok kolač ne dobije lijepu boju i čačkalica umetnuta u sredinu ne izađe čista, 50 do 60 minuta. Ostavite da se potpuno ohladi.
- Po želji pospite šećerom u prahu, narežite na kvadrate i poslužite.
