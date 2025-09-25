Galerija 19 19 19 19 U dolini vijugave rijeke Sutle, u zelenom klancu iz kojeg se uzdiže Cesarska gora, jedna od najmanjih hrvatskih gora - možda niste znali - naš je zemlja postala Lijepa Naša.

Na mjestu na kojem je Antun Mihanović dobio inspiraciju opjevati ljepotu pred sobom i sklepati stihove koji će biti uglazbljeni u hrvatsku himnu, 1935. godine Družba braće hrvatskoga zmaja podigla je 13,2 metra visok obelisk, jedinstveni spomenik himni u svijetu.

Spomenik hrvatskoj himni - 3 (Foto: Shutterstock)

Zelena ljepota

Dolina Zelenjak, zajedno s Risvičkom i Cesarskom gorom, iako male površine, odlikuje se iznimnom prirodnom raznolikošću i brojnim rijetkim i zaštićenim biljnim vrstama. Ovdje, na samom zapadu Hrvatskog zagorja, susreću se tri vrste klime, kontinentalna, mediteranska i planinska, prirodne ljepote i priče od povijesne važnosti. Ovo je područje još 1949. godine proglašeno zaštićenim, a 2011. godine dobiva status značajnog krajobraza Zelenjak – Risvička i Cesarska gora.

Villa Zelenjak - Ventek - 2 (Foto: Villa Zelenjak - Ventek)

Cesargrad pun priča

Neopisivo zelenu dolinu kojom putuje Sutla s Risvičke gore čuva kapela Majke Božje Snježne, a s Cesarske gore nostalgični joj okvir kroz svoje poluporušene zidove daje Cesargrad.

Tu su utvrdu prije sedamsto godina podigli templari, a ovdje je 1753. započela i najpoznatija seljačka buna u ovom krajevima, ona predvođena Matijom Gupcem. Ako se na Cesargrad uputute stazom iz Zelenjaka, proći ćete i njezin najviši vrh – Japicu (509 metara).

Cesargrad - 5 (Foto: Shutterstock)

Staza kroz krošnje

Najnovija atrakcija na Zelenjaku je, prva u Hrvatskoj, Staza kroz krošnj e . Ona je pravi mali visinski muzej, inkluzivan, moderan, poučan i – vrlo zabavan. Svaki detalj te staze ondje se nalazi s razlogom, a svakim sljedećim korakom kroz krošnje upoznat ćete povijest, kulturu i prirodu zaštićene doline Zelenjak.

Staza kroz krošnje na specifičan način komunicira s kulturnim nasljeđem ovog kraja: u podnožju staze na visokim metalnim cijevima možete batovima odsvirati Lijepu našu, uživati u pogledu na mirnu zelenu dolinu, naš poput gospodina Mihanovića, na ljuljački u krošnji promatrati ptice – iz golemog gnijezda ili odsvirati himnu na golemim cijevima…

Staza kroz krošnje otvorena je 24 sata dnevno, besplatna je za sve posjetitelje i idealna je za sve generacije. Povezuje prirodu, kulturu i identitet Zagorja na moderan i pristupačan način: multisenzoričko iskustvo od kojega ćete sigurno – biti gladni.

Šetnica kroz krošnje - 7 (Foto: Mario Jurina)

Villa Zelenjak – Ventek

Dovoljno je da samo prijeđete cestu – tamo vas čeka restoran Villa Zelenjak – Ventek, čiji vlasnici već četvrtu generaciju zdušno rade na promociji zagorske gastronomije i gostoljubivosti.

Domaća atmosfera, domaća kuhinja i tradicionalna jela, ali i ona modernija, nadahnuta ovim krajem, jamče da nitko odavde neće otići loše volje. Specijaliteti poput zagorske ili juhe od vrganja, zlevki i bučnice i naravno pravih zagorskih štrukli na sto načina – slatkih ili slanih, zapečenih ili ne, prijaju još više nakon aktivnog dana u ovom lijepom kraju.

Villa Zelenjak - Ventek - 10 (Foto: Villa Zelenjak - Ventek)

Restoran je pomno uređen, s puno detalja koji otkrivaju njegovu bogatu povijest. Vrtne zabave koje su se ovdje održavale prije gotovo sto godina dana s zamjenjuju organizirani ručkovi, proslave i svadbe (pa je dobro unaprijed rezervirati stol). Lijepo uređena okućnica s jezercem i dječjim igralištem, velikom terasom i pogledom koji možda i vas inspirira da napišete kakvu crticu o lijepoj našoj domovini, tek je aperitiv za odličnu „domaču“ hranu.

Hoćete li se držati štrukli i purice s mlincima ili ćete se odlučiti za kotlete Mihanović, medaljone Veronika ili gofovski odrezak – isključivo je na vama. U svakom slučaju, nemojte preskočiti kolače bake Ivanke, jer oni zaokružuju svaki posjet Zelenjaku.

