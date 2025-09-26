Galerija 17 17 17 17 Volite li neobične doživljaje na destinacijama na koje putujete, Novo Mesto u susjedstvu i Tršku goru prekrivenu vinogradima morate doživjeti. I to na poseban način- u Cviček mobilu!

Riječ je o jedinstvenom turističkom proizvodu Dolenjske kroz kojeg ćete doživjeti sve čari tradicije, prirode i vrhunskog vina. Ovu atrakciju osmislio je Jure Matko dugogodišnji stručnjak u turizmu i pažljiv promatrač lokalnih običaja koji je tražio, a onda i našao način da posjetiteljima destinacije pruži autentična iskustva koja u potpunosti dočaravaju duh i ljepotu tog kraja.

Jednog dana, dok je tražio inspiraciju pažnju mu je privukao oglas za prodaju starog kombija tvornice IMV u Novom Mestu. Bilo je to nekadašnje vatrogasno vozilo koje je u trenutku kupovine bilo neispravno. Entuzijazam i vizija učinili su svoje kombi je renoviran, registriran i dobio novi život pod imenom Cviček-mobil.

Cviček-mobil vozi posjetitelje na jedinstveno putovanje kroz prekrasne vinograde i zidanice (kleti) Trške gore, regije koja je ujedno poznata po najvećem broju zidanica na svijetu. Tijekom vožnje posjetitelji imaju priliku uroniti u ljepotu tog vinogradarskog kraja, poznatog po istoimenom slovenskom vinu cviček, koje je ponos lokalnih proizvođača.

Tura započinje u podnožju Trške gore gdje će vas dočekati Jure Matko sa svojim 'Cviček mobilom'. Pružit će vam dobrodošlicu nudeći vas rashlađenim cvičekom iz retro bara koji se nalazi u vozilu te vas nakon okrijepe povesti u nezaboravnu vožnju kroz vinograd.

Svi posjetitelji mogu sudjelovati u vinogradarskim aktivnostima koje se mijenjaju ovisno o godišnjem dobu, što daje dodatni doživljaj važnosti prirode i tradicionalnog načina proizvodnje vina. Berbe su završile u većini vinograda, pa domaćini rado pričaju o povijesti, tehnikama uzgoja i posebnosti proizvodnje cvičeka, vina jedinstvenog za Dolenjsku.

Kako domaćini dobro znaju da se uz cviček mora nešto dobro i prigristi, u ovoj turi ćete jesti autohtono - ručak ili vrlo ukusnu 'malca' u Zidanice Verček. Na vratima će vas dočekati botra Jožefina (kuma Jožefina) pričajući priču o običajima života na brdašcu s pogledom na Novo Mesto. Dok vam priča svoju priču zamirisat će vam slatki kruh u obliku srca, ali i kranjska kobasa, domaća jaja, prženi luk, svježi sir, fini topli kruh trgača, domaća skuta, štrukli i potica.

I kad ste mislili da ste doživjeli sve Cviček tour se nastavlja i dalje. Sad već vesela ekipa dolazi na zadnju točku ove ture - u Zidanice Škatlar gdje osim kušanja poznatog cvičeka, posjetitelji dobivaju poseban suvenir destinacije - praznu bocu za vino koju svaki posjetitelj, uz naputke gazde Matjaža Pavlina, u podrumu Škatlara sam puni svojim, posebno kreiranim, Cvičekom.

Cviček mobil tura traje puna četiri sata, a cijena je 79 eura po osobi, s mogućnošću personaliziranih varijacija ove ture koja vam omogućuje neobičnu proslavu rođendana. Rezervacije su moguće telefonski +386 40 852 277 ili putem e-maila booking@bizibi.si. Više detalja može se pronaći na službenoj stranici posjetiteljskog centra Trške gore.

Naučili su na teži način: Kandidati MasterChefa otkrivaju navjeće pogreške kod pripreme rižota +38