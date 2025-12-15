Galerija 1 1 1 1 Rasprava oko toga tko će platiti račun u našim je krajevima uobičajeni ritual, ali na sjeveru Europe takvo ponašanje ne samo da je nepoznanica, nego nije neobično da se inzistira na tome da svatko plaća svoje. Na engleskom postoji i izraz going Dutch (nizozemski način), koji znači upravo to i znači. Ukupan račun često se dijeli na jednake dijelove ili svatko točno izračuna i plati ono što je naručio, a u tome pomažu popularne aplikacije na mobitelima.

Također, nije neuobičajeno da žene plate svoj dio na romantičnom ručku. Ono što je Nizozemcima pravedno i uobičajeno, Hrvatima je uštogljeno i škrto, ali obzirom na cijene koje divljaju i mi sve skromnije plaćamo runde. Stručnjaci smatraju da pravila ponašanja oko plaćanja, ali i brojnih drugih specifičnosti u društvu Nizozemci duguju velikoj gustoći naseljenosti. Prema jednoj od teorija manjak fizičkog prostora nadoknađuju prilično formalnim međusobnim odnosima - takoreći, stvaraju društveni razmak. U nekim drugim krajevima svijeta, gdje su ljudi topliji i otvoreniji, blizina drugih ljudi očito ne smeta toliko kao Nizozemcima, ali ovaj narod s hladnijeg sjevera čuva svoj osobni prostor.

Uvijek na vrijeme

Osim plaćanja vlastitih računa u restoranima, Nizozemci neće niti doći nekome u posjet bez prethodne najave, a pravilo je jednostavno: što su s nekim manje bliski, to se ranije trebaju najaviti. U Nizozemskoj čak i odrasla djeca zovu roditelje (i obrnuto) kako bi provjerili je li u redu doći u posjet - i neće nikada banuti. Također, kašnjenje nije uobičajeno; ako su pozvani u osam sati, Nizozemci će upravo tada pozvoniti na vrata. Prema bontonu, Nizozemke se pozdravljaju tako da s ljube tri puta u obraz, a muškarci se ljube s bliskim prijateljima – prilikom ostalih susreta se rukuju. Ostatak svijeta se nerijetko čudi i nizozemskoj iskrenosti i direktnosti. Iskrenost je toliko duboko ukorijenjena u nizozemskom društvu da za nju postoji i posebna riječ: bespreekbaarheid, što se može prevesti kao mogućnost da se o svemu razgovara, a ideja iza toga je da se o svemu može i treba otvoreno govoriti.

Zašto su drugačiji?

Ben Coates, autor knjige Zašto su Nizozemci drugačiji, preselio se u Nizozemsku iz Velike Britanije. Prisjeća se sličnih iskustava, poput jednog kad se ošišao, a prijatelj mu je odmah rekao da mu frizura uopće ne stoji“. Ben je s vremenom zaključio da Nizozemci ne glume. Čak i u poslovnom svijetu, ako kažete nešto besmisleno, ondje vas neće štedjeti niti vam to prešutjeti. Koncept privatnosti je potpuno drugačiji nego u brojnim drugim zemljama, a Nizozemcima nije problem u javnosti razgovarati o intimnim temama. Društvo će bez kompleksa, u punom restoranu ili kafiću raspravljati o vlastitim zdravstvenim problemima, razvodu ili ljubavnom životu. Ne vide razlog zašto bi to skrivali. Direktnost i transparentnost u Nizozemskoj su prihvaćene, a koliko su ljudi otvoreni, vidi se i po tome što nemaju zavjese na prozorima pa svatko može zaviriti u njihove kuće i stanove. Drugi narodi znaju prigovoriti da Nizozemcima nedostaje takta. Je li to točno ili nije, nije poznato – ali jasno je da istina u Nizozemskoj ima prednost nad osjećajima.

