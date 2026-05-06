Galerija 6 6 6 6 Naypyidaw, glavni grad Mjanmara, ogromna je metropola s otprilike milijun stanovnika. No, za razliku od većine gradova na svijetu – ovdje nećete čuti žamor ili upasti u gužvu, njegove su ulice sve samo ne živahne, a noću i pomalo sablasne. Naypyidaw je jedan od najneobičnijih glavnih gradova na svijetu, ali i najmlađih - izgrađen je u 21. stoljeću, i to u samo tri godine (2002.-2005.). Podijeljen je na “tematske” četvrti - vojnu, vladinu, stambenu, trgovačku, diplomatsku, vjersku..., a naseljen je – doslovno preko noći.

Kada je vojna vlast iznenada odlučila premjestiti administrativno središte iz Yangona, mnogi državni i vojni službenici dobili su naredbu za preseljenje bez puno objašnjenja. Sam se odvijalo u velikoj tajnosti, što je dodatno pridonijelo mistici koja, nešto manje, ali i danas stanuje u ovom gradu. Prvi stranci i novinari, na primjer, u Naypyidaw su smjeli ući tek 2007.

Razlozi za izgradnju Naypyidawa nikada nisu službeno do kraja objašnjeni, ali postoje različite teorije. Jedna od najčešćih je da je nova lokacija sigurnija jer se nalazi duboko u unutrašnjosti zemlje, daleko od obale i potencijalnih prijetnji izvana. Također se smatra da je vlast željela imati bolju kontrolu nad državnim institucijama i administracijom. Postoje i tvrdnje da su pri donošenju odluke važnu ulogu imali astrološki savjeti, što u kontekstu političke kulture Mjanmara ne zvuči posve nevjerojatno.

Po svom izgledu, Naypyidaw djeluje gotovo nestvarno. Grad je iznimno prostran, s ogromnim avenijama i cestama koje su često gotovo potpuno prazne. Neke od tih prometnica imaju i po dvadeset traka, što dodatno naglašava osjećaj praznine. Među najpoznatijim građevinama ističe se Uppatasanti Pagoda, monumentalna pagoda koja podsjeća na slavne budističke hramove iz starog glavnog grada.

Unatoč modernoj infrastrukturi, sveučilištu i dobroj prometnoj povezanosti, svakodnevni život u Naypyidawu prilično je neobičan. Grad nema razvijen javni prijevoz, pa se većina stanovnika oslanja na automobile. Ulice su rijetko pune ljudi, a ne postoji niti klasičan gradski život. Umjesto živahnih tržnica i noćnog života, prevladava administrativna atmosfera, zbog čega mnogi grad doživljavaju više kao radno središte nego kao mjesto za život.

Stanovništvo Naypyidawa čine uglavnom državni službenici, vojno osoblje i njihove obitelji, kao i manji broj radnika u uslužnim djelatnostima. Iako broj stanovnika nije malen, velika površina grada stvara dojam da je riječ o gotovo praznom prostoru. Za ilustraciju, grad od nekih milijun stanovnika (između 900 tisuća i milijun i dvjesto tisuća) 13 je puta prostraniji od Zagreba.

Grad ima i hotelsku zonu s luksuznim smještajem koji uglavnom - zjapi prazan. Turisti naravno radije biraju povijesna odredišta u Mjanmaru... i život. Naypyidaw nema čak ni jasno definirano gradsko središte, što je još jedan dodatak njegovom, barem u urbanističkom smislu, eksperimentalnom karakteru.

Danas nije potpuno zatvoren za strance i moguće je relativno normalno ući, pogotovo u razdobljima kada je zemlja otvorenija za turizam. Međutim, u praksi i dalje postoje ograničenja i određene vladine zone i dalje su zatvorene ili strogo kontrolirane. Nakon vojnog udara 2021., sigurnosni uvjeti i pravila za strance često se mijenjaju, pa se prije planiranja puta treba informirati o aktualnim preporukama i mogućim ograničenjima.

