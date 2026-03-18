Ukusno jelo može se napraviti u jednoj tavi i u relativno kratkom vremenu. Ovi pileći batci u kremastom umaku s korijanderom i jalapeno papričicama savršen su primjer – bit će gotovi za otprilike 35 minuta.

Piletina se sljubljuje s finim umakom na bazi krem sira, vrhnja, jalapeno papričica i svježih listića korijandera, a koje mesu daju divnu teksturu i okus.

Mekanu i sočnu piletinu kuhanu u aromatičnom umaku najbolje je poslužiti uz kuhanu rižu, ili kao nadjev za tortilju.

Pileći batci u kremastom ljutkastom umaku - sastojci: 4-6 pilećih bataka

250 ml pilećeg temeljca

200 g krem sira

200 g kiselog vrhnja

100 g sira mozzarella

1 manji luk

3-4 češnja češnjaka

2 jalapeno papričice

1 vezica svježih listića korijandera

1 čajna žličica češnjaka u prahu

1 čajna žličica luka u prahu

biljno ulje

sol i papar po želji Pileći batci u kremastom ljutkastom umaku - priprema: U tavu stavite oprane jalapeno papričice kojima ste izvadili sjemenke, prepolovljeni i očišćeni luk te češnjeve češnjaka. Zapecite ih nekoliko minuta sa svake strane dok ne dobiju lijepu zlatno-smeđu boju, a potom prebacite u blender te pomiješajte s krem sirom, vrhnjem, svježim listićima korijandera i pilećim temeljcem. Napravite kremasti umak i stavite sa strane. U istoj tavi zagrijte nešto ulja pa na njemu prepecite pileće batke – pecite ih oko pet minuta s obje strane dok meso ne dobije lijepu zlatno-smeđu boju. Tek onda začinite meso sa solju, paprom, češnjakom u prahu i lukom u prahu. Poklopite tavu i nastavite pirjati meso bez miješanja oko 10 minuta. U tavu ulijte pripremljeni zeleni umak i naribanu mozzarellu, poklopite tavu i nastavite kuhati piletinu u umaku još oko deset minuta, odnosno dok meso nije termički obrađeno do kraja, a sir se ne rastopi. Znat ćete da je meso gotovo kad kuhinjski termometar zaboden u najdeblji dio pilećeg mesa pokazuje temperaturu od 74 Celzijeva stupnja. Poslužite piletinu u kremastom umaku s prilogom po želji. Servirajte s dodatnim svježim listićima korijandera. Dobar tek!

Pomagalo koje radi čuda: Savršeno ispecite meso baš svaki put +1