Želite li uživati u ukusnoj i sočnoj piletini, prsa zamijenite s otkoštenim zabatakom, a koje ćete prije termičke obrade marinirati nekoliko sati u jednostavnoj kombinaciji začina s mediteranskim štihom.

Piletinu uronite u svježe iscijeđeni limunov sok koji ste pomiješali s maslinovim uljem, nasjeckanom ljutikom i češnjakom, te nešto soli, papra, origana i slatke paprike. Ako ste ljubitelj ljute hrane u marinadu možete dodati i malo čilija.

Marinirajte piletinu barem dva sata u hladnjaku prije termičke obrade, a idealno bi bilo preko noći kako bi meso primilo maksimalni okus. Ispecite je, pak, na gril tavi ili roštilju.

Pileći zabatak s mediteranskim štihom - sastojci:

  • 1 kg otkoštenih pilećih zabataka
  • 65 ml maslinova ulja
  • 3-4 češnja češnjaka
  • 1 ljutika
  • 1-2 limuna
  • 1-2 čajne žličice sušenog origana
  • 1 čajna žličica mljevene slatke paprike
  • sol i papar po želji
  • čili prah po želji
  • svježi peršin za posluživanje

Pileći zabatak s mediteranskim štihom - priprema:

  1. Iscijedite limun(e) i prebacite iscijeđeni sok u veliku zdjelu, dodajte i nešto naribane limunove korice. Pomiješajte limunov sok s maslinovim uljem, nasjeckanom ljutikom i češnjakom, sušenim origanom, mljevenom slatkom paprikom te sa solju i paprom. Dobro promiješajte.
  2. U ovu marinadu uronite otkoštene pileće zabatke. Dobro utrljajte marinadu u meso. Prekrijte posudu s plastičnom folijom i stavite u hladnjak na minimalno dva sata, a idealno bi bilo tijekom noći.
  3. Izvadite mariniranu piletinu iz hladnjaka i marinade otprilike pola sata prije nego što je planirate ispeći da dosegne sobnu temperaturu.
  4. Prepecite meso na gril tavi – ili roštilju. Pecite piletinu otprilike pet do 10 minuta sa svake strane dok ne dobije lijepu zlatno-smeđu boju i ne bude termički obrađena do kraja. Znat ćete da je piletina pečena kada kuhinjski termometar u najdebljem dijelu mesa pokazuje temperaturu od 73 Celzijevih stupnjeva.
  5. Pečene otkoštene zabatke poslužite sa svježim listićima peršina uz prilog po želji. Dobar tek!

U trendu Velebitska kraljica - 14 U raljama birokracije Napuštena Hrvatska: Pogledajte kakvu tugu skriva "propala kraljica", hotel koji je trebao biti ponos Velebita Fritata s kozjim sirom Viralni recept Pečena jaja toliko fina da ćete se htjeti oženiti za osobu koja ih je spremila Novi kviz općeg znanja - 11 15 pitanja Novi kviz općeg znanja: Za one koji se ne daju obeshrabriti

Dosadila su vam suha i bezukusna pileća prsa? Imamo pet recepata koji garantiraju sočno meso Pileća prsa u sočnom umaku Domaća pileća pašteta Pileća prsa +1 Pileća prsa u umaku od rajčica