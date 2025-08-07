Želite li uživati u ukusnoj i sočnoj piletini, prsa zamijenite s otkoštenim zabatakom, a koje ćete prije termičke obrade marinirati nekoliko sati u jednostavnoj kombinaciji začina s mediteranskim štihom.



Piletinu uronite u svježe iscijeđeni limunov sok koji ste pomiješali s maslinovim uljem, nasjeckanom ljutikom i češnjakom, te nešto soli, papra, origana i slatke paprike. Ako ste ljubitelj ljute hrane u marinadu možete dodati i malo čilija.



Marinirajte piletinu barem dva sata u hladnjaku prije termičke obrade, a idealno bi bilo preko noći kako bi meso primilo maksimalni okus. Ispecite je, pak, na gril tavi ili roštilju.

Pileći zabatak s mediteranskim štihom - sastojci: 1 kg otkoštenih pilećih zabataka

65 ml maslinova ulja

3-4 češnja češnjaka

1 ljutika

1-2 limuna

1-2 čajne žličice sušenog origana

1 čajna žličica mljevene slatke paprike

sol i papar po želji

čili prah po želji

svježi peršin za posluživanje Pileći zabatak s mediteranskim štihom - priprema: Iscijedite limun(e) i prebacite iscijeđeni sok u veliku zdjelu, dodajte i nešto naribane limunove korice. Pomiješajte limunov sok s maslinovim uljem, nasjeckanom ljutikom i češnjakom, sušenim origanom, mljevenom slatkom paprikom te sa solju i paprom. Dobro promiješajte. U ovu marinadu uronite otkoštene pileće zabatke. Dobro utrljajte marinadu u meso. Prekrijte posudu s plastičnom folijom i stavite u hladnjak na minimalno dva sata, a idealno bi bilo tijekom noći. Izvadite mariniranu piletinu iz hladnjaka i marinade otprilike pola sata prije nego što je planirate ispeći da dosegne sobnu temperaturu. Prepecite meso na gril tavi – ili roštilju. Pecite piletinu otprilike pet do 10 minuta sa svake strane dok ne dobije lijepu zlatno-smeđu boju i ne bude termički obrađena do kraja. Znat ćete da je piletina pečena kada kuhinjski termometar u najdebljem dijelu mesa pokazuje temperaturu od 73 Celzijevih stupnjeva. Pečene otkoštene zabatke poslužite sa svježim listićima peršina uz prilog po želji. Dobar tek!

