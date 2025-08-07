Želite li uživati u ukusnoj i sočnoj piletini, prsa zamijenite s otkoštenim zabatakom, a koje ćete prije termičke obrade marinirati nekoliko sati u jednostavnoj kombinaciji začina s mediteranskim štihom.
Piletinu uronite u svježe iscijeđeni limunov sok koji ste pomiješali s maslinovim uljem, nasjeckanom ljutikom i češnjakom, te nešto soli, papra, origana i slatke paprike. Ako ste ljubitelj ljute hrane u marinadu možete dodati i malo čilija.
Marinirajte piletinu barem dva sata u hladnjaku prije termičke obrade, a idealno bi bilo preko noći kako bi meso primilo maksimalni okus. Ispecite je, pak, na gril tavi ili roštilju.
Pileći zabatak s mediteranskim štihom - sastojci:
- 1 kg otkoštenih pilećih zabataka
- 65 ml maslinova ulja
- 3-4 češnja češnjaka
- 1 ljutika
- 1-2 limuna
- 1-2 čajne žličice sušenog origana
- 1 čajna žličica mljevene slatke paprike
- sol i papar po želji
- čili prah po želji
- svježi peršin za posluživanje
Pileći zabatak s mediteranskim štihom - priprema:
- Iscijedite limun(e) i prebacite iscijeđeni sok u veliku zdjelu, dodajte i nešto naribane limunove korice. Pomiješajte limunov sok s maslinovim uljem, nasjeckanom ljutikom i češnjakom, sušenim origanom, mljevenom slatkom paprikom te sa solju i paprom. Dobro promiješajte.
- U ovu marinadu uronite otkoštene pileće zabatke. Dobro utrljajte marinadu u meso. Prekrijte posudu s plastičnom folijom i stavite u hladnjak na minimalno dva sata, a idealno bi bilo tijekom noći.
- Izvadite mariniranu piletinu iz hladnjaka i marinade otprilike pola sata prije nego što je planirate ispeći da dosegne sobnu temperaturu.
- Prepecite meso na gril tavi – ili roštilju. Pecite piletinu otprilike pet do 10 minuta sa svake strane dok ne dobije lijepu zlatno-smeđu boju i ne bude termički obrađena do kraja. Znat ćete da je piletina pečena kada kuhinjski termometar u najdebljem dijelu mesa pokazuje temperaturu od 73 Celzijevih stupnjeva.
- Pečene otkoštene zabatke poslužite sa svježim listićima peršina uz prilog po želji. Dobar tek!
Dosadila su vam suha i bezukusna pileća prsa? Imamo pet recepata koji garantiraju sočno meso +1