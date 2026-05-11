Tražite ideju za brzo, ukusno i malo drugačije jelo? Recept? Ova piletina u kremastom umaku od maslaca od kikirikija mogla bi vas potpuno osvojiti. Spoj sočnih komadića piletine, aromatičnog češnjaka, meda i kikirikija daje bogat okus s notom egzotike kojemu je teško odoljeti.

Recept je idealan za dane kada želite nešto fino bez dugog stajanja uz štednjak – jer je jelo gotovo za samo 30 minuta. Poslužite ga uz rižu i povrće po želji i dobit ćete kompletan obrok koji izgleda kao da ste se njime bavili puno dulje.

Piletina u maslacu od kikirikija - sastojci: Za piletinu 1 žlica kokosova ulja

75 g luka, sitno nasjeckanog

680 g pilećih prsa

1 čajna žličica kumina

1/2 čajne žličice mljevenog korijandra

1 čajna žličica soli

1 čajna žličica papra Za umak od maslaca od kikirikija 130 g maslaca od kikirikija

60 ml sojina umaka

60 ml meda

2 žlice rižina octa

2 žlice umaka od rajčice

120 ml pilećeg ili povrtnog temeljca

2 čajne žličice sitno nasjeckanog češnjaka

1/2 čajne žličice đumbira u prahu

1/2 čajne žličice luka u prahu

1 do 1 1/2 čajne žličice čili pahuljica (po želji) Za posluživanje sezam, nasjeckani korijandar i kikiriki Piletina u maslacu od kikirikija - priprema: Pileća prsa narežite na manje kockice. U većoj tavi zagrijte kokosovo ulje na srednje jakoj vatri. Dodajte sitno nasjeckani luk i pirjajte 2 do 3 minute, dok ne omekša i lagano ne zamiriše. Dodajte piletinu, kumin, korijandar, sol i papar. Pecite oko 10 minuta uz povremeno miješanje, dok piletina ne dobije lijepu zlatnu boju i ne bude potpuno pečena. Dok se piletina peče, u zdjeli pomiješajte maslac od kikirikija, sojin umak, med, rižin ocat, umak od rajčice, temeljac, češnjak, đumbir i luk u prahu. Po želji dodajte i čili pahuljice. Spojite sve sastojke. Umak prelijte preko pečene piletine i dobro promiješajte kako bi svaki komadić bio obložen kremastim umakom. Smanjite vatru i pustite da se lagano krčka 6 do 8 minuta, uz često miješanje, dok se umak ne zgusne. Poslužite toplu piletinu uz kuhanu rižu i povrće po želji. Za dodatni okus pospite sezamom, svježim korijandrom ili sjeckanim kikirikijem.

