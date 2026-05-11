Galerija 0 0 0 0 Dogosophy Button je pametni uređaj dizajniran za pse koji im omoguće upravljanje pojedinim kućanskim aparatima. Riječ je o predimenzioniranom gumbu plave boje koju psi mogu dodirnuti svojim njuškama ili šapama, a kako bi isključili ili uključili određeni uređaj u kući.

Kada pas pritisne gumb, signal se bežičnim putem prenosi do prijemnika koji zatim uključuje ili isključuje određeni uređaj na koji je prijemnik priključen. Prijamnik se može priključiti na sve od lampe i ventilatora do kuhala za vodu.

Svaki komplet sadrži gumb, prijamnik i jednostavne dodatke za postavljanje, a koji se prodaje po cijeni od 80 funti odnosno 92,50 eura na stranicama tvrtke Story & Sons . Uz pomoć pravilno postavljenog gumba psi mogu uključiti i isključiti uređaje na udaljenosti od maksimalno 40 metara.

Psi vide plavu boju (Foto: Profimedia)

Dogosophy Button je proizvod višegodišnjeg istraživanja ponašanja pasa u Laboratoriju za interakciju životinja i računala Opan Universityja pod vodstvom profesorice Clare Mancni. Njeno je istraživanje bilo usmjereno na fizičke i kognitivne sposobnosti pasa s ciljem povećavanja njihove samostalnosti u domu, ali i kako bi bili na usluzi svojim vlasnicima u obavljanju svakodnevnih zadatka.

Istraživačima je bila želja prilagoditi tehnologiju psećim osjetilima i načinu razmišljanja. Odavno je poznato da psi vide boje drugačije od ljudi. Plava boja je jedna od onih koju najbolje prepoznaju - baš zato ovaj uređaj ima plavu boju kako bi se isticala u određenoj prostoriji. Oblik uređaja je zakrivljen kako bi ga psi mogli pritisnuti iz različitih kutova, a unutar uređaja se nalazi svjetlo koje zatreperi kada se pritisne.

