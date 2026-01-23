Galerija 3 3 3 3 Prema Numbeo indeksu troškova života za 2026. godinu, titulu najskupljeg grada na svijetu nosi Zürich, a na samom vrhu ljestvice gotovo u potpunosti dominiraju – švicarski gradovi. Visoke plaće, snažna valuta i iznimno visok životni standard idu ruku pod ruku s cijenama koje su za mnoge nedostižne. Život u najskupljem gradu na svijetu zahtijeva ozbiljan budžet: prosječna cijena kvadrata u centru grada je veća od 25 tisuća eura, a najam jednosobnog stana u centru je oko 2700 eura mjesečno. Uz Zürich, sam vrh ljestvice zauzimaju i Ženeva, Basel, Lausanne, Lugano i Bern. Ženeva je poznata kao sjedište Ujedinjenih naroda i brojnih međunarodnih organizacija, što privlači visoko plaćene stručnjake i dodatno podiže cijene nekretnina. Basel je snažno vezan uz farmaceutsku industriju, dok Lausanne i Lugano kombiniraju poslovne prilike s atraktivnim lokacijama uz jezera, što ih čini posebno poželjnima – i skupima. Bern, iako manji, kao političko središte zemlje bilježi konstantnu potražnju za stanovanjem.

Osim švicarskih gradova, među najskupljima u Europi nalaze se i Pariz, Kopenhagen i Oslo. Pariz visoke cijene duguje globalnoj popularnosti, turizmu i ograničenoj ponudi stanova u središtu grada. Kopenhagen i Oslo, iako poznati po visokoj kvaliteti života i snažnim socijalnim sustavima, imaju visoke poreze i skupe osnovne troškove, posebno kada je riječ o stanovanju i energiji. Kad je riječ o Lijepoj Našoj, na popisu od 479 svjetskih gradova Split sa našao na 232. mjestu, Zagreb je 253., a Rijeka se smjestila odmah iza njega. Ovdje pogledajte cijeli popis.

Najskuplji gradovi na svijetu u 2026.

Zürich, Švicarska Ženeva, Švicarska Basel, Švicarska Lausanne, Švicarska Lugano, Švicarska Bern, Švicarska New York, NY, SAD Reykjavík, Island Honolulu, Havaji, SAD San Francisco, SAD

Na sat vremena od Zagreba: Topli izvor usred prirode u kojem se najljepše kupati zimi +0