Pečene šparoge s rajčicama jednostavan su, a iznimno aromatičan prilog inspiriran mediteranskom - toskanskom kuhinjom. Šparoge, sočne cherry rajčice, češnjak i limun ujedinjuju se u lagan, ali bogat okus, a pinjoli dodaju ugodnu hrskavost.

Ovaj recept savršen je za brze večere tijekom tjedna, ali i kao elegantan dodatak jelovniku kada imate goste. Priprema je jednostavna, a rezultat je svjež, mirisan i nutritivno bogat obrok.

Pečene šparoge s rajčicama - sastojci: 700 g svježih šparoga (očišćenih)

225 g cherry ili grozdastih rajčica (prepolovljenih)

30 g pinjola

3 žlice maslinova ulja (podijeljeno)

2 režnja češnjaka (sitno nasjeckana)

1 čajna žličica soli

1/2 čajne žličice papra

1 žlica limunova soka

30 g naribanog parmezana

1 čajna žličica naribane limunove korice Pečene šparoge s rajčicama - priprema Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva. U manjoj zdjeli pomiješajte 2 žlice maslinova ulja, nasjeckani češnjak, sol i papar. Dobivenim preljevom prelijte povrće i dobro promiješajte kako bi se svi sastojci ravnomjerno obložili. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici 15 do 20 minuta, odnosno dok šparoge ne omekšaju, ali i dalje zadrže laganu čvrstoću. Izvadite iz pećnice pa prelijte preostalom 1 žlicom maslinova ulja i limunovim sokom. Pospite parmezanom i limunovom koricom te lagano promiješajte.

