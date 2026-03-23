Pečene šparoge s rajčicama jednostavan su, a iznimno aromatičan prilog inspiriran mediteranskom - toskanskom kuhinjom. Šparoge, sočne cherry rajčice, češnjak i limun ujedinjuju se u lagan, ali bogat okus, a pinjoli dodaju ugodnu hrskavost.
Ovaj recept savršen je za brze večere tijekom tjedna, ali i kao elegantan dodatak jelovniku kada imate goste. Priprema je jednostavna, a rezultat je svjež, mirisan i nutritivno bogat obrok.
Pečene šparoge s rajčicama - sastojci:
- 700 g svježih šparoga (očišćenih)
- 225 g cherry ili grozdastih rajčica (prepolovljenih)
- 30 g pinjola
- 3 žlice maslinova ulja (podijeljeno)
- 2 režnja češnjaka (sitno nasjeckana)
- 1 čajna žličica soli
- 1/2 čajne žličice papra
- 1 žlica limunova soka
- 30 g naribanog parmezana
- 1 čajna žličica naribane limunove korice
Pečene šparoge s rajčicama - priprema
- Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva.
- U manjoj zdjeli pomiješajte 2 žlice maslinova ulja, nasjeckani češnjak, sol i papar. Dobivenim preljevom prelijte povrće i dobro promiješajte kako bi se svi sastojci ravnomjerno obložili.
- Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici 15 do 20 minuta, odnosno dok šparoge ne omekšaju, ali i dalje zadrže laganu čvrstoću.
- Izvadite iz pećnice pa prelijte preostalom 1 žlicom maslinova ulja i limunovim sokom. Pospite parmezanom i limunovom koricom te lagano promiješajte.
