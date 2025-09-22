Ništa ne miriše na jesen poput kombinacije jabuka, cimeta i karamela – a ova obrnuta torta od jabuka u finom domaćem karamel-umaku donosi sve to u jednom zalogaju. Sočna je i raskošnog okusa, a jabuke koje ste složili na dno postaju glavni ukras kada tortu preokrenete.

Priprema je toliko jednostavna da ne morate imati baš nikakvog iskustva s kolačima i tijestima. Tortu možete poslužiti i hladnu i toplu, a odlično će se slagati s kuglicom sladoleda od vanilije.

Obrnuta torta s jabukama i karamelom - sastojci: Za nadjev 85 g maslaca

100 g smeđeg šećera

1/4 čajne žličice mljevenog cimeta

1/4 čajne žličice ekstrakta vanilije

2 srednje jabuke, oguljene i narezane na kriške cca 1,2 cm debljine Za biskvit 190 g glatkog brašna

1 i 1/2 čajne žličice praška za pecivo

1 i 1/2 čajne žličice mljevenog cimeta

1/4 čajne žličice mljevenog muškatnog oraščića

1/2 čajne žličice soli

115 g maslaca, omekšalog

100 g kristal šećera

100 g smeđeg šećera

2 velika jaja, sobne temperature

1 čajna žličica ekstrakta vanilije

90 ml punomasnog mlijeka, sobne temperature Obrnuta torta s jabukama i karamelom - priprema: Zagrijte pećnicu na 175 stupnjeva. U maloj tavi na srednje jakoj vatri pomiješajte maslac i smeđi šećer. Povremeno promiješajte pjenjačom, dok se maslac ne otopi. Kuhajte, neprestano miješajući još 1 minutu da se smjesa zgusne. Maknite s vatre i umiješajte cimet i vaniliju. Ulijte u nenamazanu posudu za pitu dimenzija 23 × 5 cm ili okrugli kalup za torte. Uredno rasporedite kriške jabuka u koncentrične krugove, tako da se malo i preklapaju ako treba. Stavite posudu u hladnjak dok pripremate smjesu za biskvit. Pomiješajte brašno, prašak za pecivo, cimet, muškatni oraščić i sol. Ostavite sa strane. Ručnim mikserom miksajte maslac velikom brzinom dok ne postane kremast, oko 1 minutu. Dodajte oba šećera i miksajte velikom brzinom dok se ne sjedine, oko 1 minutu. Po potrebi gumenom špatulom sastružite stranice i dno zdjele. Velikom brzinom umiješajte jaja i ekstrakt vanilije dok se ne sjedine. Po potrebi sastružite stranice i dno zdjele. Uspite suhe sastojke u mokre. Uključite mikser na malu brzinu i, dok mikser radi, polako ulijte mlijeko. Miksajte malom brzinom samo dok se svi sastojci ne sjedine. Nemojte previše miješati. Tijesto će biti gusto. Izvadite nadjev iz hladnjaka. Ravnomjerno izlijte i rasporedite tijesto za kolač preko nadjeva. Pecite 40-45 minuta. Na pola pečenja prekrijte kolač folijom da se vrh ne zapeče. Kolač je gotov kada čačkalica umetnuta u sredinu kolača izađe uglavnom čista. Izvadite kolač iz pećnice i ohladite ga na rešetki za hlađenje 15 minuta. Okrenite ohlađeni kolač na stalak za kolače ili tanjur za posluživanje. Kolač možete narezati i poslužiti topao, ali kriške će biti neuredne. Kada se kolač potpuno ohladi na sobnoj temperaturi, bolje će se rezati.

Je li vam poznata? "Obična" zalogajnica koja je postala veliki turistički hit +0