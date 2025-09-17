Galerija 0 0 0 0 Monk's Diner izmišljeni je njujorški restoran u kojem se odvijao dobar dio radnje popularne televizijske serije Seinfeld. Svaki put kad bi Jerry, George, Elaine i Kramer krenuli prema Monk'su zapravo su išli u Tom's Restaurant koji je smješten između Broadwaya i 112. ulice u New Yorku.



Zapravo, pročelje Tom's Restauranta iskorišteno je kao televizijska kulisa za seriju – sve scene unutar restorana snimljene su u studiju.



Unatoč tome, vlasnici restorana odlučili su interijer ukrasiti fotografijama iz Seinfelda i tako privući veliki broj obožavatelja serije te povećati svoj promet.

Interijer serije Seinfeld sniman je u studiju, a ne u pravom restoranu (Foto: Profimedia)

Tom's Restaurant je klasična američka zalogajnica u vlasništvu iste obitelji od kasnih četrdesetih godina prošlog stoljeća. Ovdje se služe tipična američka jela – sve od jaja i tosta, preko burgera i krumpirića do sendviča i shakeova.



Mišljenja o ponudi, cijenama i usluzi su podijeljena. Čitate li recenzije o restoranu na Tripadvisoru vidjet ćete kako jedni tvrde da hrana super, a drugi da je samo ok. Cijene su vrlo pristupačne za njujorške pojmove – obrok se može pojesti za 10 do 20 dolara po osobi.

Velik broj ljubitelja Seinfelda dolazi jesti u Tom's Restaurant (Foto: Profimedia)

I gotovo svaka recenzija započinje s: Veliki smo obožavatelji Seinfelda, pa samo morali otići ovdje jesti (čak i 27 godina nakon prestanka snimanja serije).



S obzirom da se Tom's Restaurant nalazi u blizini sveučilišta Columbia i ženskog koledža Bernard, u njega često svraćaju i studenti i profesori. Osamdesetih godina ovdje je jela i Suzzane Vega, a restoran ju je inspirirao za pisanje hit-pjesme Tom's Diner.

