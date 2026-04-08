Na Chef's Tableu bilo je puno jela koja su privlačila pažnju, ali jedno od njih posebno se zadržalo u mislima (i na nepcu) – oslić u den miso umaku. Riba koja će se možda nekima činiti obična ili dosadna u izvedbi chefa Dina Kneževića iz restorana Yezi dobila je potpuno novo lice.

Chef's table - chef Dino Knežević (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)

Ovaj oslić sve je samo ne dosadan – sočan, pun okusa i premazan bogatim den miso umakom koji daje onu savršenu umami dubinu s laganom slatkoćom.

To je bilo jedno od onih jela za koje odmah znate: OK, ovo želimo probati napraviti doma.

Ideja iz morskih dubina koju nosimo kući

I upravo u tome je poanta – ovo nije jelo koje ostaje samo na restoranskom stolu. Svakako ćemo ovu ideju chefa Dina Kneževića isprobati i kada nam svježa riba nije pri ruci s Eva argentinskim oslić filetima, koje uvijek imamo u zamrzivaču i koji čekaju svoj trenutak kad poželite napraviti nešto malo drugačije.

Chef's table u suradnji s Evom (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)

A uz ovakav recept taj trenutak dolazi vrlo brzo.

Eva argentinski oslić fileti već su očišćeni, bez kože i kostiju, i spremni za pripremu, a zahvaljujući brzom zamrzavanju zadržavaju okus, teksturu i sve ono što očekujemo od dobre ribe. Lagani, nježni i praktični – idealni su kad želite nešto fino bez puno kompliciranja.

Filet oslića u den miso umaku (Foto: Karlo Klasić/Nova Studio)

Recept - Oslić u den miso umaku



Sastojci:

1 paket Eva Argentinskih oslić fileta

Za den miso marinadu:

100 g crvene miso paste

75 g šećera

30 ml mirina

30 ml sakea za kuhanje

Za umak:

250 ml den miso marinade

150 ml ribljeg temeljca

30 g maslaca

Za temeljac (po želji):

riblje kosti

korjenasto povrće

papar, sol

Za salatu:

korijandar

mladi luk

crveni čili

komorač

Priprema:

Pripremite ribu. Oslić očistite i narežite na filete (cca 200 – 250 g po porciji). Ako imate vremena, od kostiju skuhajte lagani riblji temeljac – dobro će doći za umak. Pripremite den miso marinadu. Šećer lagano karamelizirajte pa dodajte mirin i sake (pazite jer će se zapjeniti). Kuhajte kratko da alkohol ispari, zatim umiješajte miso pastu i kuhajte još nekoliko minuta. Ohladite. U ohlađenu marinadu stavite ribu i ostavite je da odstoji u hladnjaku. Pripremite umak za ribu. U lončiću pomiješajte temeljac i dio marinade, lagano reducirajte pa na kraju umiješajte maslac za glatku, sjajnu teksturu. Pripremite salatu. Povrće narežite na tanke trakice, isperite pod hladnom vodom i ostavite da se ohladi. Na kraju dodajte listiće korijandra. Marinirane filete stavite na papir za pečenje i pecite na visokoj temperaturi oko 8 minuta – cilj je da se marinada lagano karamelizira. Ako želite dodatni wow-efekt, možete površinu lagano zapeći brenerom. Servirajte oslić. Na tanjur stavite filet, prelijte ga umakom i dodajte svježu salatu. Poslužite uz jasmin rižu ili wok povrće. Dobar tek!



