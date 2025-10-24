Svinjski kotleti sjajan su izbor za brzi ručak i večeru. Da biste ih odgovarajuće začinili potrebno vam je svega šačica začina, a pripremiti ih možete na tavi u 15-ak minuta.



Svinjski kotleti bogati su proteinima životinjskog porijekla, a servirati se mogu na različite načine – uz krišku kruha, pire od krumpira, kuhanu rižu i slične priloge.



Poslužiti ih možete i samo sa svježom sezonskom salatom, a pogotovo ako ste u potrazi za laganijim obrokom nakon kojeg možete raditi i biti produktivni.

Brzi svinjski kotleti s tavice - sastojci: 2 svinjska kotleta

1-2 žlice glatkog brašna

½ čajne žličice dimljene paprike u prahu

½ čajne žličice češnjaka u prahu

½ čajne žličice luka u prahu

biljno ulje za pečenje

sol i papar po želji Brzi svinjski kotleti s tavice - priprema: Kotlete posolite i popaprite po želji. Pomiješajte dimljenu papriku u prahu, češnjak i luk u prahu pa ovom mješavinom također natrljajte kotlete. Kotlete lagano uvaljajte s obje strane u brašno. Na tavi zagrijte malo ulja pa na njemu prepržite kotlete oko četiri do pet minuta sa svake strane dok ne dobije zlatno-smeđu boju i ne budu termički obrađeni do kraja. Imajte na umu da je svinjetina odgovarajuće termički obrađena kada unutrašnjost mesa dosegne temperaturu od 63 Celzijeva stupnja, a što možete provjeriti kuhinjskim termometrom. Poslužite pečene svinjske kotlete s prilogom po želji. Dobar tek!

