Svinjski kotleti sjajan su izbor za brzi ručak i večeru. Da biste ih odgovarajuće začinili potrebno vam je svega šačica začina, a pripremiti ih možete na tavi u 15-ak minuta.
Svinjski kotleti bogati su proteinima životinjskog porijekla, a servirati se mogu na različite načine – uz krišku kruha, pire od krumpira, kuhanu rižu i slične priloge.
Poslužiti ih možete i samo sa svježom sezonskom salatom, a pogotovo ako ste u potrazi za laganijim obrokom nakon kojeg možete raditi i biti produktivni.
Brzi svinjski kotleti s tavice - sastojci:
- 2 svinjska kotleta
- 1-2 žlice glatkog brašna
- ½ čajne žličice dimljene paprike u prahu
- ½ čajne žličice češnjaka u prahu
- ½ čajne žličice luka u prahu
- biljno ulje za pečenje
- sol i papar po želji
Brzi svinjski kotleti s tavice - priprema:
- Kotlete posolite i popaprite po želji. Pomiješajte dimljenu papriku u prahu, češnjak i luk u prahu pa ovom mješavinom također natrljajte kotlete. Kotlete lagano uvaljajte s obje strane u brašno.
- Na tavi zagrijte malo ulja pa na njemu prepržite kotlete oko četiri do pet minuta sa svake strane dok ne dobije zlatno-smeđu boju i ne budu termički obrađeni do kraja.
- Imajte na umu da je svinjetina odgovarajuće termički obrađena kada unutrašnjost mesa dosegne temperaturu od 63 Celzijeva stupnja, a što možete provjeriti kuhinjskim termometrom.
- Poslužite pečene svinjske kotlete s prilogom po želji. Dobar tek!
Savršeni svinjski kotleti: Trik za sočno i mekano meso koje će svi obožavati +0