Galerija 18 18 18 18 Kraj kolovoza u Zagrebu već je tradicionalno razigran, možda i euforičan, šarenom ponudom događanja na otvorenome, što izgleda nikome ne smeta. Dapače, lakše se pomiriti s krajem godišnjeg odmora i s povratkom u mašinu uz još malo ljetne vibre. Ove godine Zagrepčani i turisti mogu, prvi put u ovakvom „uličnom“ formatu, upiti i dašak latinske Amerike. Strossmayerov trg preko noći se prometnuo u šarenu latino tržnicu punu mirisa, boja, ritmova i – osmijeha, rasnu Fiestu Latinu.

Jednom kad zakoračite u žižu u kojoj je teško razaznati tko je domaćin a tko gost, ponijet će vas muzika, postat ćete gladni i osjetiti veliku žeđ za kakvim koktelom. Ponudu Fieste Latine čini deset kućica s kojih se šire primamljivi mirisi. Uzbuđeni zbog svega što bi trebalo kušati, istovremeno smo bili i malo tužni jer je ponuda prebogata i za četvera gladna usta koja su ovaj put činila naš entuzijastični kušački tim.

Odlučni da probamo čim više, i svjesni da ćemo se morati vratiti po još, krenuli smo redom.

Meni prepun čudesa

Taquería Cato nam je kao aperitiv ponudila tradicionalno piće Agua de Jamaica, infuziju hibiskusa za osvježenje i hidrataciju, kako su nam objasnili, a prvi zalogaj bio nam je njihov Chicken Tinga tacos (pileći zabatak, salsa matcha, chipotle, kikiriki, guacamole i hrskavi kukuruz u svježe pečenoj totrilji od plavog kukuruza, 11.50 eura). Komentar koji najsažetije govori o Chicken Tingi je – "ludilo". Ni vegani među nama nisu ostali gladni. U istoj plavoj tortilji dolazi i taco s pečenom tikvom, šalšom, ciklom, veganskim sirom i sjemenkama suncokreta (10.50 eura) koji je ukratko – savršen.

Fiesta latina Zagreb - 8 (Foto: punkufer.hr)

Chef Mario Mihelj već je na brojnim street food festivalima pokazao da vješto preskače između kuhinja na udaljenim krajevima svijeta i svakoj doda neki svoj detalj, pa smo željeli kušati sve tri verzije tacosa po kojima je i nazvana njegova latino kućica (Tres Tacos) – Tex-Mex Chicken, Pulled Pork i Crispy Shrimp (10 i 12 eura). Svaki od njih bismo rado opet pojeli… Ili progutali. Miheljevi tacosi bogati su i sočni, odlično sljubljenih okusa, a u subotu se vraćamo na radionicu naučiti kako da ih i samo napravimo.

Predah od hrane uzeli smo uz GingleBellsove Margaritu i Piña Coladu i dva sjajna, i ne slatka, koktela Filipa Lipnika - Ciguli Miguli i Fat Bitch. Dobro, nije baš istina da samo sasvim predahnuli od hrane. Uz koktelčiće su nam odlično sjeli "prenatrpani" nachosi s kućice Nachurros (10 eura). Nakon kraće prepirke, između Chicken Fieste, Pulled Pork BBQ i Beef Inferna pobijedili su prvi, s piletinom. I svi su bili zadovoljni.

Slatko, najslađe

Najfotogeničnija kućica na Fiesti Latini vjerojatno je ona Exotic Kinga Ivana Šuloga, koja pršti od boja raznog egzotičnog voća - crvene banane, marakuje, žute lubenice, pitahayje, carambole, a mi nismo mogli odoljeti koktelu od crnog kukuruza – Chicha Morada (3 eura).

Ali bilo smo još daleko od čiče miče. Arepera Maracay dozivala nas je mirisima Venezuele, a mi smo se nakon dugog vijećanja odlučili za Reinu Pepiadu – arepu punjenu piletinom, avokadom i slanim sirom, u pecivu od brašna od kuhanog kukuruza koja je ondje svakodnevno jelo za po doma (6 eura). Nije čudno da su tako dobre volje.

Fiesta latina Zagreb - 1 (Foto: punkufer.hr)

Noel* Street Food by Ivan Temšić već nas je i prije uvjerio da se odlučno snalazi festivalskom formatu. Ovaj smo put kušali više nego ukusne tacose s piletinom, domaćim mole umakom i kremom od avokada (10.50 eura), a sljedeći put nikako nećemo preskočiti kukuruzna rebarca koja su kod nas puno ezgotičnija od tacosa.

Šećer na kraju našli smo kod Jure, Klepića, naravno, zbog čijih slastica sa street food festivala redovito odlazimo sretni i hiperaktivni. Uživali smo u njegovoj interpretaciji tradicionalne Tres Leches torte sa slanom karamelom (7.50 eura).

Festivalsku pozornicu taman prije prvog mraka zauzeli su plesači, muzika je postajala sve glasnija i morali smo (u ritmu kojem ne možete odoljeti) pobjeći prije nego što i nas natjera da počnemo izvijati kukove. Ipak nam je specijalnost malo "gore", oko trbuha.

Fiesta Latina stvarno je koncentrat Latinske Amerike, mirisa, okusa ritmova, i donijela je Zagrebu neku lijepu, laganu razigranost koja će nam sigurno nedostajati već skoro, čim se dani još više skrate. Zato treba iskoristiti ovu injekciju dobre volje, odlične energije i opojnih mirisa - taman ako vas i natjera da mičete kukovima u ritmu glazbe... ili sasvim izvan njega..

