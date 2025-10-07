Buternut ili muškatna tikva nezaobilazan je dio jesenske kuhinje – s njome se mogu napraviti mnoga divna jela poput gustih juha, pirea i variva.



Pire od muškatne tikve možete staviti u popularno američko jelo mac and cheese, odnosno makarone sa sirom i tako joj podariti neodoljivu kremastu teksturu, ali ne i brdo kalorija.



U 100 grama butternut tikve naći ćete tek 45 kalorija, a u istoj količini tvrdog punomasnog sira oko 400 kalorija.



U ovom receptu i dalje će vam trebati nešto sira – po mogućnosti cheddara i gaude i nešto kozjeg sira, ali ne onoliko kao u drugim tradicionalnim receptima.

Mac and cheese s butternut tikvom - sastojci: 500 g butternut tikve

500 ml punomasnog mlijeka

400 g makarona za kuhanje

115 g naribanog cheddar sira

115 g kozjeg sira

60 g maslaca

30 g glatkog brašna

1 žličica nasjeckanog svježeg timijana

½ čajne žličice češnjaka u prahu

½ čajne žličice kajenskog papra

sol po želji Mac and cheese s butternut tikvom - priprema: Skuhajte tjesteninu prema uputama na pakiranju, i sačuvajte otprilike 125 mililitara vode u kojoj se kuhala tjestenina. Skuhajte odvojeno i butternut tikvu koju ste narezali na manje kocke ili je ispecite u pećnici dok ne omekša. Vilicom zdrobite tikvu u pire. U većoj tavi rastopite maslac i pomiješajte s brašnom dok ne dobijte glatku smjesu. Kada brašno dobije lijepu svijetlosmeđu boju – pazite da vam ne izgori, postupno ga podlijte zagrijanim mlijekom uz neprestano miješanje. Dodajte pire od butternut tikve, začinite smjesu sa solju, kajenskim paprom, timijanom i češnjakom u prahu. Kuhajte smjesu dok se sastojci ne sljube, a umak ne zgusne. Potom dodajte naribani cheddar i kozji sir i miješajte sve zajedno dok se sir ne otopi, a smjesa ne postane glatka. Ako niste zadovoljni teksturom dodatno ju izgladite štapnim mikserom. Ubacite kuhanu tjesteninu u umak i sve dobro promiješajte. Ako je umak pregust, dodajte i nešto vode od kuhanja tjestenine. Poslužite tjesteninu sa sirom i tikvom uz sezonsku salatu. Dobar tek!

