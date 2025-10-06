Ako nemate dovoljno vremena za pripremu "pravih" lazanja, višesatno kuhanje umaka, termičku obradu listova tjestenine i slaganje slojeva – ne brinite. Imamo bržu verziju podjednako ukusnih lazanja koje se mogu napraviti u limu za pečenje.



Tjesteninu ne morate skuhati – dovoljno je listove natrgati, namočiti u toploj vodi, pa ocijediti i sljubiti s drugim sastojcima prije nego što je stavite u pećnicu.



Ako lazanje želite napraviti u rekordnom roku poslužite se već začinjenim umakom od rajčice iz trgovine. Dobro prekrijte tjesteninu umakom – ona će im dati potrebnu vlažnost da se savršeno termički obrade u pećnici.

Brze lazanje iz pećnice - sastojci: 1,5 l začinjenog umaka od rajčice

450 g listova tjestenine za lazanje

450 g mljevenog mesa

225 g naribanog sira mozzarella

200 g ricotte

100 g naribanog parmezana

1 luk

2-3 češnja češnjaka

biljno ulje po želji

sol i papar po želji Brze lazanje iz pećnice - priprema: Zagrijte pećnicu na 200 Celzijevih stupnjeva. Pripremite plitki pravokutni lim za pečenje i premažite ga biljnim uljem te stavite sa strane. Razlomite listove tjestenine za lazanje na manje dijelove i namočite u posudi tople vode – važno je da tjestenina bude uronjena u vodu. U tavi zagrijte malo ulja pa na njemu prepirjajte nasjeckani luk – pirjajte ga oko pet minuta dok luk ne omekša. Potom dodajte nasjeckani češnjak i nastavite pirjati sve zajedno još oko jedne minute. U tavu dodajte mljeveno meso, sol i papar. Pirjajte meso oko pet minuta. U smjesu s mljevenim mesom dodajte tjesteninu koju ste ocijedili iz vode i začinjeni umak od rajčice. Sve dobro promiješajte. Dobivenu smjesu prebacite na pripremljeni lim za pečenje u jednom ravnomjernom sloju. Pripazite da su svi komadi tjestenine prekriveni umakom. Preko svega pospite naribanu mozzarellu i parmezan te na dijelove dodajte ricottu. Stavite peći u prethodno zagrijanu pećnicu na 30 do 35 minuta, odnosno dok tjestenina nije termički obrađena do kraja. Poslužite odmah sa sezonskom salatom. Dobar tek!

