Kremasto, bogato, mirisno i savršeno za hladnije dane – ovaj recept spaja sve sezonske okuse. Zapečena tjestenina s bundevom, kozjim sirom i hrskavom slaninom utješno je jelo koje je će vas zasititi, razveseliti i utješiti, a priprema se lako i brzo.
Kombinacija nježne bundeve, aromatične kadulje i topljenog sira ne može biti bolje pogođena, a komadići slanine dodaju jelu divnu hrskavost. Ovo je jelo idealno za obiteljski ručak ili večeru tijekom tjedna ili za one prilike kada trebate nahraniti puno gladnih.
Zapečena tjestenina s bundevom, kozjim sirom i slaninom - sastojci:
- 450 g tjestenine po izboru
- 60 g maslaca
- 1 žlica maslinovog ulja
- 3 češnja češnjaka, nasjeckana
- 2 ljutike, nasjeckane
- 480 ml slatkog vrhnja
- 250 ml punomasnog mlijeka
- 110 g kozjeg sira, izmrvljenog
- 50 g ribanog parmezana
- 120 g konzervirane ili kuhane bundeve
- 1/2 čajne žličice bijelog papra
- 2 žlice nasjeckane svježe kadulje
Dodaci
- 450 g trakica slanine, prženih i zdrobljenih
- 50 g zdrobljenog kozjeg sira
- 25 g ribanog parmezana
Zapečena tjestenina s bundevom, kozjim sirom i slaninom - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 175 stupnjeva.
- Skuhajte tjesteninu prema uputama na pakiranju.
- Dok se tjestenina kuha u velikoj tavi zagrijte maslac i maslinovo ulje na srednje jakoj vatri. Dodajte češnjak i ljutiku, kuhajte miješajući 1-2 minute. Dodajte sljedećih 6 sastojaka. Smanjite vatru i. kuhajte uz stalno miješanje dok se ne zgusne, 6-8 minuta. Dodajte kadulju. Maknite s vatre.
- Ocijedite tjesteninu; lagano umiješajte u vrhnje. Prebacite u namašćenu posudu za pečenje dimenzija 33x23 cm. Pospite slaninom, kozjim sirom i parmezanom. Pecite pokriveno 15 minuta. Otkrijte i pecite dok se sir ne otopi, još oko 5 minuta.
