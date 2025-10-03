Kremasto, bogato, mirisno i savršeno za hladnije dane – ovaj recept spaja sve sezonske okuse. Zapečena tjestenina s bundevom, kozjim sirom i hrskavom slaninom utješno je jelo koje je će vas zasititi, razveseliti i utješiti, a priprema se lako i brzo.

Kombinacija nježne bundeve, aromatične kadulje i topljenog sira ne može biti bolje pogođena, a komadići slanine dodaju jelu divnu hrskavost. Ovo je jelo idealno za obiteljski ručak ili večeru tijekom tjedna ili za one prilike kada trebate nahraniti puno gladnih.

Zapečena tjestenina s bundevom, kozjim sirom i slaninom - sastojci: 450 g tjestenine po izboru

60 g maslaca

1 žlica maslinovog ulja

3 češnja češnjaka, nasjeckana

2 ljutike, nasjeckane

480 ml slatkog vrhnja

250 ml punomasnog mlijeka

110 g kozjeg sira, izmrvljenog

50 g ribanog parmezana

120 g konzervirane ili kuhane bundeve

1/2 čajne žličice bijelog papra

2 žlice nasjeckane svježe kadulje Dodaci 450 g trakica slanine, prženih i zdrobljenih

50 g zdrobljenog kozjeg sira

25 g ribanog parmezana Zapečena tjestenina s bundevom, kozjim sirom i slaninom - priprema: Zagrijte pećnicu na 175 stupnjeva. Skuhajte tjesteninu prema uputama na pakiranju. Dok se tjestenina kuha u velikoj tavi zagrijte maslac i maslinovo ulje na srednje jakoj vatri. Dodajte češnjak i ljutiku, kuhajte miješajući 1-2 minute. Dodajte sljedećih 6 sastojaka. Smanjite vatru i. kuhajte uz stalno miješanje dok se ne zgusne, 6-8 minuta. Dodajte kadulju. Maknite s vatre. Ocijedite tjesteninu; lagano umiješajte u vrhnje. Prebacite u namašćenu posudu za pečenje dimenzija 33x23 cm. Pospite slaninom, kozjim sirom i parmezanom. Pecite pokriveno 15 minuta. Otkrijte i pecite dok se sir ne otopi, još oko 5 minuta.

Brzo gotova i puna okusa: 7 neodoljivih jela za ovaj tjedan +3