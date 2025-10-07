Galerija 1 1 1 1 Izgradnja čeličnog i staklenog mosta u povijesnom dijelu Tbilisija svojedobno je izazvala kontroverze. I dok je dio gruzijskog stanovništva bio sretan jer će osjetno skratiti vrijeme putovanja na posao, drugi su ga pak prozvali Always Ultra jer ih podsjeća na ženski higijenski uložak.

Prije 15 godina, kada je izgrađen, nekoliko oporbenih političara, arhitekata i urbanista kritiziralo je projekt, tvrdeći da most narušava povijesni izgled starog grada i zasjenjuje okolne znamenitosti.

Most mira (gruzijski: mšvidobis khidi), pješački most u obliku luka, izrađen od čelika i stakla te osvijetljen brojnim LED svjetlima, proteže se preko rijeke Kure i povezuje park Rike s povijesnom starom gradskom jezgrom u središtu Tbilisija.

Od svog otvaranja most je postao važna pješačka veza u gradu, ali i značajna turistička atrakcija te jedan od najprepoznatljivijih simbola gruzijske prijestolnice.

Most mira koji broji 150 metara naručila je Gradska uprava Tbilisija s ciljem stvaranja suvremenog arhitektonskog elementa koji bi povezao Stari Tbilisi s novim gradskim dijelom. Most pruža pogled na crkvu Metekhi, kip gradskog osnivača Vakhtanga Gorgasalija i tvrđavu Narikala s jedne strane, te na Baratašvili most i Svečanu palaču Gruzije s druge strane.

Most je dizajnirao talijanski arhitekt Michele De Lucchi, koji je također autor zgrade Svečane palače Gruzije i Ministarstva unutarnjih poslova u Tbilisiju. Rasvjetni dizajn osmislio je francuski dizajner svjetla Philippe Martinaud.

Konstrukcija mosta izrađena je u Italiji i prevezena u Tbilisi u 200 kamiona, dok je rasvjeta instalirana na licu mjesta tijekom sastavljanja.

Slavlje života i mira

Dizajn je osmišljen tako da podsjeća na kakav morski organizam – ima valoviti čelični i stakleni krov s više od tisuću LED lampica, dok su staklene ograde duž šetnice ugrađene s niskonaponskim LED trakama. Rasvjeta se uključuje 90 minuta prije zalaska i isključuje 90 minuta nakon izlaska sunca, a četiri svjetlosna programa se izmjenjuju svakog sata. Ponekad svjetla prelaze u valovima s jedne obale na drugu, a ponekad svjetlost kreće s krajeva mosta i susreće se u sredini, potom nestaje i ciklus počinje ispočetka. Zahvaljujući senzorima pokreta stvara se dojam da se svjetla pale za svakog prolaznika.

Uz to, svakog sata duž ograde prolazi poruka u Morseovu kodu koja prikazuje periodni sustav elemenata koji se nalaze u ljudskom tijelu, poput vodika, kisika i ugljika. Ova poruka naglašava znanstvenu i univerzalnu prirodu svih ljudi – svi smo sastavljeni od istih osnovnih elemenata, bez obzira na podrijetlo. Dizajner svjetla Martinaud opisuje ovaj koncept kao slavlje života i mira među ljudima.