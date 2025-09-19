Topla, kremasta i mirisna, ova netipična verzija lazanja donosi okuse jeseni na vaš stol. Iako samo recept nazvali lazanje s bundevom, ona zapravo ne dominira, već se lijepo stapa s okusima sireva i začina. Za ove će vam lazanje trebati pire od bundeve koji možete unaprijed napraviti i sami.

Slatkoća bundeve, nježno istaknuta medom i muškatnim oraščićem, savršeno paše uz kremastu ricottou i rastopljene sireve. Kadulja i češnjak jelu daju mediteransku aromu, a sve zajedno rezultira divnim, novim punim okusom kojeg ćete se često zaželjeti.

Lazanje s bundevom - sastojci: 115 g maslaca

1 luk, nasjeckan

4 češnja češnjaka, sitno nasjeckana

1 čajna žličica jabučnog octa

1 čajna žličica sušene kadulje

425 g pirea od bundeve

1 žlica meda

1 čajna žličica naribanog svježeg muškatnog oraščića

sol

mljeveni crni papar

1 veliko jaje, umućeno

425 g ricotte

350 g naribane gaude ili provolonea

350 g naribane mozzarelle

ulje, za namastiti lim

450 g tijesta za lazanje Lazanje s bundevom - priprema: Zagrijte pećnicu na 190 stupnjeva. U velikoj tavi na srednje jakoj vatri otopite maslac. Dodajte luk i češnjak i pržite, povremeno miješajući, dok ne zamirišu i ne omekšaju, oko 7 minuta. Dodajte ocat i kuhajte, miješajući, dok uglavnom ne ispari, oko 4 minute. Umiješajte kadulju. Dodajte bundevu, sirup i muškatni oraščić; posolite i popaprite. Kuhajte, miješajući, još oko 5 minuta. U zdjeli pomiješajte jaje, ricottu, dvije trećine gaude i dvije trećine mozzarelle. Namstite posudu za pečenje dimenzija 33 x 23 cm. Dno prekrijte tankim slojem smjese od bundeve i poslažite prvi sloj tjestenine. Pospite jednom trećinom nadjeva s tri vrste sira i prelijte trećinom nadjeva od bundeve. Ponavljajte dok imate sastojaka. Završite slojem tjestenine i pospite s preostalim sirom. Prekrijte posudu folijom i pecite lazanje 35 minuta. Skinite foliju, povećajte temperaturu pećnice na 200 stupnjeva. Pecite još oko 20 minuta. Ostavite da odstoji 5 minuta i poslužite.

Juha ratnika: Popularno jelo iz kineskih restorana koje "nitko ne može skuhati sam" +0