Topla, kremasta i mirisna, ova netipična verzija lazanja donosi okuse jeseni na vaš stol. Iako samo recept nazvali lazanje s bundevom, ona zapravo ne dominira, već se lijepo stapa s okusima sireva i začina. Za ove će vam lazanje trebati pire od bundeve koji možete unaprijed napraviti i sami.
Slatkoća bundeve, nježno istaknuta medom i muškatnim oraščićem, savršeno paše uz kremastu ricottou i rastopljene sireve. Kadulja i češnjak jelu daju mediteransku aromu, a sve zajedno rezultira divnim, novim punim okusom kojeg ćete se često zaželjeti.
Lazanje s bundevom - sastojci:
- 115 g maslaca
- 1 luk, nasjeckan
- 4 češnja češnjaka, sitno nasjeckana
- 1 čajna žličica jabučnog octa
- 1 čajna žličica sušene kadulje
- 425 g pirea od bundeve
- 1 žlica meda
- 1 čajna žličica naribanog svježeg muškatnog oraščića
- sol
- mljeveni crni papar
- 1 veliko jaje, umućeno
- 425 g ricotte
- 350 g naribane gaude ili provolonea
- 350 g naribane mozzarelle
- ulje, za namastiti lim
- 450 g tijesta za lazanje
Lazanje s bundevom - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 190 stupnjeva. U velikoj tavi na srednje jakoj vatri otopite maslac. Dodajte luk i češnjak i pržite, povremeno miješajući, dok ne zamirišu i ne omekšaju, oko 7 minuta. Dodajte ocat i kuhajte, miješajući, dok uglavnom ne ispari, oko 4 minute. Umiješajte kadulju. Dodajte bundevu, sirup i muškatni oraščić; posolite i popaprite. Kuhajte, miješajući, još oko 5 minuta.
- U zdjeli pomiješajte jaje, ricottu, dvije trećine gaude i dvije trećine mozzarelle.
- Namstite posudu za pečenje dimenzija 33 x 23 cm. Dno prekrijte tankim slojem smjese od bundeve i poslažite prvi sloj tjestenine. Pospite jednom trećinom nadjeva s tri vrste sira i prelijte trećinom nadjeva od bundeve. Ponavljajte dok imate sastojaka. Završite slojem tjestenine i pospite s preostalim sirom.
- Prekrijte posudu folijom i pecite lazanje 35 minuta. Skinite foliju, povećajte temperaturu pećnice na 200 stupnjeva. Pecite još oko 20 minuta.
- Ostavite da odstoji 5 minuta i poslužite.
