Klasici talijanske kuhinje specijaliteti su koje smo rado usvojili, a slasna jela sa svježom tjesteninom od nedavno možete pronaći u Harambašićevoj ulici u Zagrebu. Bolonjez koji se kuha šest sati i klasična carbonara s Pecorinom Romanom - sirom od ovčjeg mlijeka i s hrskavim svinjskim obrazom (guanciale) neki su od hitova u novootvorenom Pašta Eat & Shopu.

Ondje možete doći na gablec, ako uhvatite slobodno mjesto u malenom lokalu, ili ponijeti jelo sa sobom. Cijene nisu napuhane pa ćete zasitan ručak platiti od oko šest do deset eura. Osim pašte na meniju su i lazanje i salate, a poželite li nešto slatko dočekat će vas tiramisu. U svaku porciju ide 200 grama tjestenine, a sve što može biti je domaće.

Uz bolonjez s tagliatellama i carbonare, na meniju ćete naći i maccherone rigate sa sicilijanskim pestom i piletinom, tagliatelle sa sporo kuhanim umakom od rajčice, junećim okruglicama, fusille sa sporo kuhanim umakom od rajčice i ricotta sirom, casarecce tjesteninu sa zelenim pestom, stracciatella sirom i uljem bosiljka te lasagne s kremom od mascarponea, poslužene s baby rikolom.

Pašta Eat & Shop funkcionira i kao trgovina u kojoj možete kupiti svježu tjesteninu, bezglutensku tjesteninu, rižu, brašno, razne umake i druge namirnice s Čizme, a radi od 10 do 21 sat od ponedjeljka do petka.

Novi kviz općeg znanja: Za one koji (misle da) znaju više +11