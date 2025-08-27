Teško je zamisliti ljeto bez koktela s tropskim voćem. No, ako želite napraviti nešto drugačije i zabavnije pokušajte voće marinirati u alkoholnom piću i servirati ga umjesto koktela na vašoj sljedećoj zabavi.



Recept je vrlo jednostavan, ali iziskuje određenu dozu organizacije. Kriške manga valja marinirati u kombinaciji tekile i soka limete 24 sata prije posluživanja, a servirati ih sa začinom po želji.



Uz ovako pripremljeni mango sjajno će se sljubiti nešto čili praha ili pak tajina – meksičke mješavine začina sastavljenog od sušene čili papričice, limete u prahu i nešto soli.

Kriške manga u tekili i soku limete - sastojci: 300 ml tekile

4-5 zrela manga

1 limeta

prstohvat soli

prstohvat čili praha Kriške manga u tekili i soku limete - priprema: Ogulite mango i narežite ga na kriške ili kocke debljine oko 2,5 centimetara. Mango uronite u mješavinu tekile i soka limete i stavite u hladnjak na 24 sata. Koricu jedne limete pomiješajte s nešto soli i čili praha i stavite sa strane. Kada ste spremni za serviranje, mango ocijedite od tekućine i poslužite s pripremljenom začinskom mješavinom. Tekilu u kojoj se mango marinirao nemojte bacati – iskoristite ju za pripremu koktela, ali i kao marinadu za mesa. U slast!

