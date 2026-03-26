Galerija 4 4 4 4 Provedite Uskrsni ponedjeljak na drugačiji način – aktivno, u prirodi i u opuštenoj istarskoj atmosferi. Vižinada i ove godine postaje mjesto susreta svih koji žele spojiti rekreaciju, boravak na svježem zraku i autentičan doživljaj unutrašnjosti Istre.

Turistička zajednica Općine Vižinada i Biciklistički klub Poreč organiziraju proljetnu MTB Parenzanu, rekreativnu biciklijadu koja se održava 6. travnja, na sam Uskrsni ponedjeljak – savršena prilika za aktivan odmor tijekom blagdana.

Sudionike očekuje vožnja kroz slikovite pejzaže koji u proljeće dolaze do punog izražaja – vinograde, maslinike i šumske puteve, uz dionice legendarne trase nekadašnje pruge Parenzane. Upravo ta kombinacija prirode, povijesti i laganog tempa čini ovu biciklijadu posebnim iskustvom, idealnim i za goste koji žele upoznati destinaciju na drugačiji način.

Ruta je rekreativna i prilagođena svima – bilo da ste iskusni biciklist ili tek tražite laganu proljetnu aktivnost. Duljina staze kreće se između 20-ak kilometara, dok je za obitelji s djecom pripremljena kraća, 11 kilometara duga dionica, uz organiziran povratak.

Dan započinje okupljanjem u 9:00 sati ispred zgrade Općine Vižinada, a start vožnje je u 10:00 sati. Nakon otprilike dva sata lagane vožnje, sudionike očekuje zajednički ručak i druženje – pravi završetak aktivnog blagdanskog dana. Kotizacija iznosi 10 eura i uključuje vođenje ture te obrok, dok djeca do 15 godina sudjeluju besplatno uz pratnju roditelja.

Uz obaveznu zaštitnu kacigu i poštivanje prometnih pravila, ova biciklijada pruža sigurno i ugodno iskustvo za sve sudionike.

Ako Uskrs provodite u Istri ili tražite razlog za dolazak – proljetna Parenzana u Vižinadi nudi upravo ono što vam treba: prirodu, kretanje, lokalni ugođaj i dan za pamćenje.

