Limun i sir mascaropone savršeni su par. Ova kombinacija često se upotrebljava u slasticama – od cheesecakeova do pita.
Mascarpone sir i limun zvijezde su i ovog ukusnog kolača od tri komponente – sočne podloge, slasnog nadjeva i mrvičastog tijesta na vrhu.
Izuzev slatkog talijanskog sira, većina sastojaka u ovome kolaču može se pronaći u većini hrvatskih kućanstava. Riječ je o slastici koja iziskuje nešto kompliciraniju i dužu pripremu, ali rezultat vrijedi uloženog truda.
Sastojci:
Sastojci za podlogu:
- 150 g brašna
- 150 g bijelog šećera
- 125 ml punomasnog mlijeka
- 115 g maslaca
- 2 jaja
- 1 čajna žličica praška za pecivo
- 1 čajna žličica ekstrakta vanilije
- prstohvat soli
Sastojci za tijesto na vrhu:
- 150 g bijelog šećera
- 115 g maslaca
- 90 g brašna
- 1 čajna žličica limunove korice
Sastojci za nadjev:
- 250 g vrhnja za šlag
- 230 g šećera u prahu
- 225 g sira mascarpone
- 2 žlice limunova soka
- 1 čajna žličica limunove korice
Priprema:
- Zagrijte pećnicu na 180 Celzijevih stupnjeva.
- Namastite kalup za torte promjera 20 centimetara i stavite sa strane.
- Napravite podlogu za kolač: pomiješajte brašno, prašak za pecivo i sol u velikoj zdjeli i stavite sa strane. Izmiksajte u mikseru maslac sa sobne temperature i šećer dok ne dobijete jednoličnu pahuljastu smjesu. Dodajte jaja i nastavite miksati.
- U smjesu dodajte mlijeko i sve dobro promiješajte.
- Dodajte smjesu na bazi brašna u vlažnu smjesu i sve promiješajte.
- Prebacite smjesu u pripremljeni kalup. Pecite u prethodno zagrijanu pećnicu na 180 stupnjeva Celzija oko 25 do 30 minuta, odnosno dok kolač nije pečen do kraja. Provjerite čačkalicom je li tijesto pečeno prije nego što ga izvadite iz pećnice.
- Pustite da se kolač ohladi do kraja.
- Napravite kremu: Pretvorite vrhnje u šlag uz pomoć miksera. Sir mascarpone sa sobne temperature pomiješajte sa šećerom u prahu, limunovim sokom i koricom limuna. U smjesu ručno umiješajte šlag. Dodajte sir mascarpone sa sobne temperature i šećer u prahu. Stavite kremu u hladnjak da se stisne.
- Napravite mrvičasto tijesto za gornji sloj kolača: Na lim za pečenje koji ste prekrili papirom za pečenje rasprostrite brašno, šećer i limunovu koricu. Utisnite kockice hladnog maslaca u smjesu dok ne dobijete mrvičasto tijesto. Stavite ga peći u prethodno zagrijanu pećnicu na 180 stupnjeva Celzija oko pet do 10 minuta dok ne dobije lijepu zlatno-smeđu boju.
- Ohladite mrvičasto tijesto.
- Složite kolač: na pečenu podlogu premažite kremu na bazi mascaropone sira, a na kremu utisnite ohlađeno mrvičasto tijesto. Pospite kolač s dodatnim šećerom u prahu.
- Držite kolač u hladnjaku prije posluživanja. Narežite kolač i uživajte. Dobar tek!
Kolač prvi put ne može ispasti dobro i ostale laži: Mali savjeti za početnike u pečenju +3