Ovaj recept za kuhano vino dolazi s kariba, točnije s otoka St. Lucia i - pogodili ste - kuha se s rumom. Ako tražite savršen napitak koji će vas ugrijati u hladnim večerima i unijeti dašak egzotike, ovako kuhano vino s karipskim štihom bit će pun pogodak.

Spoj aromatičnog Chairman’s Reserve Spiced ruma i tradicionalnih začina za kuhano vino - klinčića, citrusa i anisa, bogat je, mirisan i - naprosto neodoljiv. Ovo je piće savršeno za druženja, svečane večere ili jednostavno za uživanje u trenutku.

Kuhano vino na karipski način - sastojci: 400 ml Chairman’s Reserve začinjenog ruma

1 boca crnog vina

400 ml svježeg soka od naranče

240 ml svježeg soka od limuna

160 ml sirupa od šećerne trske

5 štapića cimeta

½–1 čajna žličica svježe naribanog muškatnog oraščića

1 mahuna vanilije, prerezana po dužini

6 klinčića

2 zvjezdasta anisa

10 kriški naranče

4 kriške kruške, po želji Kuhano vino na karipski način - priprema: U veliki lonac stavite rum, crno vino, sok od naranče, sok od limuna, sirup od šećerne trske, cimet, muškatni oraščić, mahunu vanilije, klinčiće, zvjezdasti anis, kriške naranče i kriške kruške. Zagrijavajte smjesu na laganoj do srednje jakoj vatri 15–20 minuta, lagano miješajući, a da ne prokuha ili ne krčka. Ulijte vruću vode u čaše. Ostavite sa strane. Nakon što se čaše zagriju, ispraznite vruću vodu i ulijte kuhano vino. Po želji, procijedite kuhano vino kroz fino sito kako biste uklonili začine i voće. Ukrasite štapićima cimeta, kriškama naranče i zvjezdastim anisom. Uživajte!

