Ovaj recept za kuhano vino dolazi s kariba, točnije s otoka St. Lucia i - pogodili ste - kuha se s rumom. Ako tražite savršen napitak koji će vas ugrijati u hladnim večerima i unijeti dašak egzotike, ovako kuhano vino s karipskim štihom bit će pun pogodak.
Spoj aromatičnog Chairman’s Reserve Spiced ruma i tradicionalnih začina za kuhano vino - klinčića, citrusa i anisa, bogat je, mirisan i - naprosto neodoljiv. Ovo je piće savršeno za druženja, svečane večere ili jednostavno za uživanje u trenutku.
Kuhano vino na karipski način - sastojci:
- 400 ml Chairman’s Reserve začinjenog ruma
- 1 boca crnog vina
- 400 ml svježeg soka od naranče
- 240 ml svježeg soka od limuna
- 160 ml sirupa od šećerne trske
- 5 štapića cimeta
- ½–1 čajna žličica svježe naribanog muškatnog oraščića
- 1 mahuna vanilije, prerezana po dužini
- 6 klinčića
- 2 zvjezdasta anisa
- 10 kriški naranče
- 4 kriške kruške, po želji
Kuhano vino na karipski način - priprema:
- U veliki lonac stavite rum, crno vino, sok od naranče, sok od limuna, sirup od šećerne trske, cimet, muškatni oraščić, mahunu vanilije, klinčiće, zvjezdasti anis, kriške naranče i kriške kruške.
- Zagrijavajte smjesu na laganoj do srednje jakoj vatri 15–20 minuta, lagano miješajući, a da ne prokuha ili ne krčka.
- Ulijte vruću vode u čaše. Ostavite sa strane.
- Nakon što se čaše zagriju, ispraznite vruću vodu i ulijte kuhano vino. Po želji, procijedite kuhano vino kroz fino sito kako biste uklonili začine i voće.
- Ukrasite štapićima cimeta, kriškama naranče i zvjezdastim anisom.
- Uživajte!
Nemojte ih jesti zimi: 7 namirnica koje trebamo izbjegavati na kraju godine +1