Tražite bezalkoholni napitak koji grije tijelo dušu jednako dobro kao klasično kuhano vino? Našli ste ga. Ovaj aromatični, bogato začinjeni topli “mocktail” od nara, jabuke i svježih naranča u hipu će vas prebaciti u pravi blagdanski ugođaj.

Ovaj je napitak idealan za sve one koji žele miris blagdana, ali bez alkohola i dodanog šećera. Poslužite ga vrućeg, ukrašenog kriškom naranče i uživajte u zimi.

Bezalkoholno kuhano "vino" - sastojci: 2 srednje naranče, oprane, plus kriške za ukras (još 1)

960 ml nezaslađenog soka od nara

480 ml nezaslađenog soka od jabuke

2 štapića cimeta (10 cm)

1 komad (5 cm) svježeg đumbira, neoguljenog i tanko narezanog

6 klinčića

4 mahune kardamoma

1 zvjezdasti anis Bezalkoholno kuhano "vino" - priprema: Oprane naranče prepolovite i iscijedite sok u veliki lonac. Dodajte ocijeđene polovice naranči, sok od nara, sok od jabuke, cimet, đumbir, klinčić, kardamom i zvjezdasti anis. Zakuhajte na srednje jakoj vatri, pa na sasvim laganoj vatri kuhajte još 30 minuta bez miješanja. Procijedite kroz fino sito ili gazu, komade voća i začina bacite. Kuhano “vino” ulijte u čaše. Po želji ukrasite kriškama naranče.

