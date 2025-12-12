Tražite bezalkoholni napitak koji grije tijelo dušu jednako dobro kao klasično kuhano vino? Našli ste ga. Ovaj aromatični, bogato začinjeni topli “mocktail” od nara, jabuke i svježih naranča u hipu će vas prebaciti u pravi blagdanski ugođaj.
Ovaj je napitak idealan za sve one koji žele miris blagdana, ali bez alkohola i dodanog šećera. Poslužite ga vrućeg, ukrašenog kriškom naranče i uživajte u zimi.
Bezalkoholno kuhano "vino" - sastojci:
- 2 srednje naranče, oprane, plus kriške za ukras (još 1)
- 960 ml nezaslađenog soka od nara
- 480 ml nezaslađenog soka od jabuke
- 2 štapića cimeta (10 cm)
- 1 komad (5 cm) svježeg đumbira, neoguljenog i tanko narezanog
- 6 klinčića
- 4 mahune kardamoma
- 1 zvjezdasti anis
Bezalkoholno kuhano "vino" - priprema:
- Oprane naranče prepolovite i iscijedite sok u veliki lonac. Dodajte ocijeđene polovice naranči, sok od nara, sok od jabuke, cimet, đumbir, klinčić, kardamom i zvjezdasti anis.
- Zakuhajte na srednje jakoj vatri, pa na sasvim laganoj vatri kuhajte još 30 minuta bez miješanja.
- Procijedite kroz fino sito ili gazu, komade voća i začina bacite.
- Kuhano “vino” ulijte u čaše. Po želji ukrasite kriškama naranče.
