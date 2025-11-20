Suppli je tradicionalna rimska ulična hrana – riječ je o hrskavim zalogajima od riže s rajčicama i s mozzarellom.



Mnogi ih nazivaju i rimskim arancinijima . Glavna razlika između ovih dvaju talijanskih jela očituje se u obliku i punjenju.

I dok rimski suppli ima duguljasti oblik i radi se od mješavine riže, rajčice i mozzarelle, sicilijanski arancini je okrugao ili stožast, a nadjeva se raznim punjenjima – raguom, graškom, šunkom i slično.



Suppli je popularno predjelo koje se jede na svemu od obiteljskih večera do zabava i blagdanskih okupljanja. Jede se prstima, a obožavaju ga i mladi i stari.

Suppli - sastojci: 1 l povrtnog temeljca

320 g carnaroli riže

300 g krušnih mrvica

250 g pirea od rajčice

150 g mozzarella sira

30 g Grana Padano sira

3 jaja

1 manji luk

sol i papar po želji

ulje po želji Suppli - priprema: Na tavi zagrijte nešto ulja pa na njemu prepirjajte luk – pirjajte ga oko tri minuta dok ne omekša. Dodajte rižu i tostirajte je na vrućoj tavi par minuta uz povremeno miješanje. Potom podlijte rižu vrućim povrtnim temeljcem i pireom od rajčice. Pustite da se riža kuha dvadesetak minuta uz povremeno miješanje, odnosno dok ne „popije“ svu tekućinu. Na kraju kuhanja dodajte naribanu Granu Padano, posolite i poparite po želji. Prebacite kuhani rižoto na plitki lim za pečenje kako bi se što prije ohladio. Kada je smjesa dosegla sobnu temperaturu prebacite je u hladnjak na oko dva sata. Sada ste spremni za pripremu supplija. Navlažite ruke kako se riža ne bi lijepila za njih. Uzmite dvije žlice riže i položite je na dlan, u sredinu dodajte kocku mozzarelle pa obložite rižu oko sira. Suppli bi trebao imati oblik izduženog kroketa. Ponavljajte postupak dok ne potrošite svu rižu i sav sir. Oblikovanu rižu umočite u izmućkana jaja, a potom ju uvaljajte u krušne mrvice. Ponovite isti postupak još jednom, pa suppli stavite peći nekoliko minuta u duboko ulje na temperaturu od oko 160 do 170 Celzijevih stupnjeva. Stavite suppli na papir za upijanje masnoće i poslužite. Dobar tek!

Castagnole: Božanski recept za fritule na talijanski način +1