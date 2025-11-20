Suppli je tradicionalna rimska ulična hrana – riječ je o hrskavim zalogajima od riže s rajčicama i s mozzarellom.
Mnogi ih nazivaju i rimskim arancinijima. Glavna razlika između ovih dvaju talijanskih jela očituje se u obliku i punjenju.
I dok rimski suppli ima duguljasti oblik i radi se od mješavine riže, rajčice i mozzarelle, sicilijanski arancini je okrugao ili stožast, a nadjeva se raznim punjenjima – raguom, graškom, šunkom i slično.
Suppli je popularno predjelo koje se jede na svemu od obiteljskih večera do zabava i blagdanskih okupljanja. Jede se prstima, a obožavaju ga i mladi i stari.
Suppli - sastojci:
- 1 l povrtnog temeljca
- 320 g carnaroli riže
- 300 g krušnih mrvica
- 250 g pirea od rajčice
- 150 g mozzarella sira
- 30 g Grana Padano sira
- 3 jaja
- 1 manji luk
- sol i papar po želji
- ulje po želji
Suppli - priprema:
- Na tavi zagrijte nešto ulja pa na njemu prepirjajte luk – pirjajte ga oko tri minuta dok ne omekša. Dodajte rižu i tostirajte je na vrućoj tavi par minuta uz povremeno miješanje. Potom podlijte rižu vrućim povrtnim temeljcem i pireom od rajčice.
- Pustite da se riža kuha dvadesetak minuta uz povremeno miješanje, odnosno dok ne „popije“ svu tekućinu. Na kraju kuhanja dodajte naribanu Granu Padano, posolite i poparite po želji. Prebacite kuhani rižoto na plitki lim za pečenje kako bi se što prije ohladio.
- Kada je smjesa dosegla sobnu temperaturu prebacite je u hladnjak na oko dva sata.
- Sada ste spremni za pripremu supplija. Navlažite ruke kako se riža ne bi lijepila za njih. Uzmite dvije žlice riže i položite je na dlan, u sredinu dodajte kocku mozzarelle pa obložite rižu oko sira. Suppli bi trebao imati oblik izduženog kroketa. Ponavljajte postupak dok ne potrošite svu rižu i sav sir.
- Oblikovanu rižu umočite u izmućkana jaja, a potom ju uvaljajte u krušne mrvice. Ponovite isti postupak još jednom, pa suppli stavite peći nekoliko minuta u duboko ulje na temperaturu od oko 160 do 170 Celzijevih stupnjeva.
- Stavite suppli na papir za upijanje masnoće i poslužite. Dobar tek!
