Priprema slastica je poput matematike – ili kemije, u kojima nema previše prostora za improviziranje. Ne pridržavate li se recepta, vrlo je vjerojatno da rezultat neće biti savršen – i da će kolač ili torta neplanirano postati desert u čaši. Propisanih recepata pridržavaju se i profesionalni kuhari.

Prije nego što počnete s pripremom, recept detaljno proučite kako ne biste na polovici shvatili da vam nešto nedostaje. Niste li previše vični pečenju kolača, najbolje je započeti s nečim jednostavnim, kao što je primjerice tiramisu, predlaže Lorena Otavijević, vrhunska slastičarka iz Rijeke i vlasnica brenda Daj kolačić, jer vam za taj kolač treba tek malo miksanja i slaganja sastojaka.

Lorena je u MasterChefu otkrila čestu pogrešku zbog koje nam slastice ne uspijevaju. Za dobar biskvit moramo dati dovoljno vremena jajima da se spoje sa šećerom.

"Trik za uspješan biskvit, koji ljudi kod kuće često preskoče, je dugo miksanje jaja sa šećerom. To je postupak koji ne možemo ubrzati i mora trajati nekoliko minuta“, napominje Lorena.

Također, jaja i maslac izvadite dva do tri sata prije pripreme biskvita. Ako se ne zagriju na sobnu temperaturu, smjesa se neće lijepo povezati. Ako ste u žurbi, maslac narežite kako bi se lakše otopio, a jaja ostavite u mlakoj vodi. Maslac je dovoljno ugrijan kad oštrica noža kroz njega glatko prolazi.

Još savjeta za savršen biskvit potražite ovdje , a na stranicama MasterChefa možete naći savjete chefova, kao i zanimljivosti iz proteklih epizoda.

Na ručak kod Debelog: Nogometna gostionica koja već 30 godina hrani Zagrepčane +16