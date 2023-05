Arepa je temelj kuhinje u Kolumbiji i Venzueli, a svaka regija u ovim zemljama ima svoj recept. Riječ je o kukuruznim pogačicama koje se mogu peći na roštilju i pržiti u tavi na štednjaku. One se pune različitim nadjevima ili jedu samostalno u slatkim i slanim varijantama.



Arepe se mogu poslužiti za doručak uz topao kakao, prerezati po pola i nadjenuti različitim punjenima – od obične šunke i sira do pečene piletine te servirati za ručak ili večeru.



Tradicionalne arepe se pripremaju od kukuruznog brašna po imenu masarepa. Kućanstva u Latinskoj Americi samostalno melju svoje kukuruzno brašno, no ovu mješavinu moguće je nabaviti u specijaliziranim trgovinama ili na internetu.



U receptu se može upotrijebiti i „obično“ kukuruzno brašno, no s njima nećete dobiti odgovarajući okus i teksturu arepe.

Hrana i piće Proteinski kruh: Recept za fine pogače koje se rade bez grama pšeničnog brašna

Sastojci za arepe:

600 ml tople vode

350 g kukuruznog brašna masarepa

150 g naribanog punomasnog sira

50 ml punomasnog mlijeka

30 g maslaca

2 čajne žličice soli

2 čajne žličice šećera

ulje za pečenje

Hrana i piće Tako fine! Brzi recept za slane pogačice sa sirom koje nećete moći prestati jesti

Priprema arepa:

U velikoj zdjeli pomiješajte brašno masarepa sa soli i brašnom. Dodajte maslac sa sobne temperature i naribani sir pa sve zajedno pomiješajte. U brašno postepeno ulijte toplu vodu i punomasno mlijeko. Sljubite sastojke u jednu smjesu. Imajte na umu da će smjesa biti ljepljiva. Pustite da se smjesa „odmori“ nepokrivena u zdjeli oko pet minuta. Potom podijelite tijesto na deset jednakih dijelova. Formirajte smjesu u kuglice, a potom ih spljoštite vlažnim rukama u pogačicu debljine oko jednog centimetra. Ispecite ih na zagrijanoj i namašćenoj tavi oko tri minute sa svake strane dok ne dobiju lijepu zlatno-smeđu boju. Arepe bi trebale biti hrskave izvana, te mekane iznutra. Poslužite ih uz prilog po želji. Dobar tek!

Četiri vrste kruha koje jedu najdugovječniji i najzdraviji ljudi na svijetu +1