Ljetna kuhinja bila bi siromašna bez paprika! Ova povrtna kultura u Južnoj i Srednjoj Americi jede se već tisućama godinama. Kolumbo ju je donio u Europu u 15. stoljeću, a s vremenom je došla i do hrvatskih stolova.



Paprika je iznimno zdrava namirnica – čak 92 posto ploda čini voda, pa ne čudi što se u 100 grama nalazi tek nešto manje od 30 kalorija. Istovremeno, bogata je vitaminom C i prehrambenim vlaknima.



S ovom namirnicom se rade mnoga poznata jela u regiji – od ajvara do punjenih paprika . Sjajan je izvor i za pripremu ukusne salate koja će se odlično sljubiti uz mesna, riblja ili povrtna jela.



Donosimo vam najlakši recept za najfiniju salatu od paprika – upotrijebiti možete sve od babura do rog paprika.

Sastojci:

300 g svježe paprike

50 g mrkve

30 g crvenog luka

3 žlice ekstra djevičanskog maslinovog ulja

1 žlica bijelog octa

½ žlice limunovog soka

1 čajna žličica meda

½ čajne žličice senfa dijon

½ čajne žličice naribanog češnjaka

½ čajne žličice sušenog origana

sol i papar po želji

listovi mente

Priprema:

Operite i očistite paprike. Narežite ih na tanke trake. Ogulite mrkvu i luk i nasjeckajte ih na tanke trakice. Pomiješajte povrće u zdjeli. U zasebnoj zdjelici napravite preljev za salatu: pomiješajte ekstra djevičansko maslinovo ulje, ocat, limunov sok, senf, med, naribani češnjak i začine. Sve dobro promiješajte. Prelijte dressing preko salate i stavite u hladnjak da se salata ohladi. Kod posluživanja dodajte i nasjeckane listiće mente ili nekog drugog svježeg začinskog bilja po želji. Dobar tek!

