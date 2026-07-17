Galerija 0 0 0 0 Meso ima najbolji okus kad se priprema na roštilju - pečenje na drvenom ugljenu će odrescima dati bogatu dimljenu aromu i okus koji se ne može usporediti s ničim drugim. S druge strane, pečenje odreska na štednjaku i tavi mnogo je jednostavnije i pristupačnije.

Ako želite pečenom mesu s tave dati izgled kao da ste ga ispekli na roštilju, dodajte mu prehrambeni aktivni ugljen – to je jestivi fino mljeveni i porozni crni prah bez okusa i mirisa koji nastaje zagrijavanjem prirodnih materijala poput drva ili kokosovih ljuski.

Ovaj će sastojak odresku dati tamnu prepoznatljivu koricu i atraktivni izgled čak i kada ga ispečete na tavi na štednjaku.

Imajte na umu da prehrambeni aktivni ugljen na sebe veže toksine i plinove u probavnom sustavu i često se koristi za ublažavanje nadutosti nakon jela. Stručnjaci upozoravaju da bi se trebao koristiti oprezno jer može poništiti djelovanje lijekova i može omesti apsorpciju važnih nutrijenata u tijelu.

Prehrambeni aktivni ugljen (Foto: Shutterstock)

Odgovarajući izgled mesa s roštilja možete postići i ako odrezak ispečete na gril tavi.

Odrezak ćete morati začiniti s različitim začinima kako biste mesu dodali okus dima s roštilja čak i kada meso pečete na štednjaku.

Upotrijebite dimljenu sol, dimljenu papriku u prahu, dehidrirani češnjak i luk u prahu, sušeni origano, čili pahuljice i slično. Ovu začinsku mješavinu možete koristiti za marinadu mesa, posipati prije pečenja ili pomiješati s maslacem i servirati nakon termičke obrade kao začinski maslac.

Na raspolaganju vam je i tekući dim – to je prirodni koncentrat koji jelima daje bogatu aromu roštilja, a dobiva se kontroliranjem izgaranjem drva. U tom procesu izgaranja, dim se “hvata”, hladi i pretvara u tekućini.

S obzirom da je tekući dim iznimno koncentriran, treba ga koristiti u majušnim količinama. Kap-dvije dovoljno je dodati u marinadu s nešto ulja kako biste začinili odrezak prije termičke obrade i dali mu okus kao s roštilja.

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