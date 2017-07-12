Galerija 5 5 5 5 San Miguel de Allende, gradić smješten u Guanajuatu u južnom Meksiku magazin o putovanjima Travel + Leisure’s nagradio je priznanjem za destinaciju godine, a najboljim gradom za putovanje proglasio ga je i Time Out Magazine. Razlozi tome su odlična klima tijekom cijele godine pa nema pogrešnog tajminga za putovanje, kao i brojni festivali za ljubitelje glazbe ili upoznavanje tradicijskih običaja.



Jazz i blues festival zakazan je za jesen, u proljeće se održava festival lutaka, a svakog lipnja San Miguel de Allende preplave kostimi političara i slavnih ličnosti na Festivalu luda.



Visoko na popisu aktivnosti u kojima uživaju posjetitelji, ali obožava ih i domaće stanovništvo su prirodni izvori La Gruta. Ondje se kupaju u prirodnim bazenima ili otplivaju kroz mračni tunel do špilje s toplom vodom. Popularno je i prepustiti se čarima astečke ritualne kupelji u kojoj se para dobiva zagrijavanjem čaja.



Kako biste se upoznali s raznovrsnim lokalnim namirnicama najbolje se uputiti na tržnicu Casa Colectiva gdje se prodaje organsko voće, povrće i začini. Ogladnite li, u blizinu su restorani s tradicionalnom kuhinjom koji nude specijalitete poput guste meksičke juhe (pozole), tacosa te jela od tortilja.



Vrzmajući se ljupkim uličicama obavezno razgledajte i jedinstvenu Crkvu sv. Mihaela koja dominira gradom. Naiđete li u zalazak sunca vidjet ćete kako joj se boja mijenja u blistavo narančastu nijansu, a nedjeljom se mogu susresti svečano obučeni mladenci i mladenke.

"Odmor iz osvete": Zašto trošimo više nego ikad na putovanja? +0