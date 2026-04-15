Mnogi će se složiti da je savršeno pečen krumpir kremast i mekan iznutra, a izvana mami hrskavom, zlatnom koricom koja pucketa pod zubima. Takav krumpir možete jednostavno pripremiti kod kuće, ako se poslužite trikovima kuhinjskih profesionalaca. Ključ leži u načinu pripreme. Krumpir najprije treba kratko prokuhati dok ne omekša pa lagano protresti u masnoći, a potom peći na visokoj temperaturi dok ne postane hrskav. Kako biste dobili najbolji mogući rezultat, važno je obratiti pozornost na nekoliko detalja – od vrste krumpira do načina kuhanja i pečenja.

Koji krumpir odabrati?

Veće kriške krumpira omogućuju izraženiji kontrast između unutrašnjosti i korice, pa se preporučuje rezati krumpir na krupnije komade – otprilike četvrtine, a samim time i odabrati veće krumpire prilikom kupnje. Što se tiče vrste, nisu svi krumpiri jednako dobri za pečenje. Brašnasti krumpiri daju najhrskaviju koricu i prozračnu unutrašnjost. Lički krumpir te sorte poput Agrie ili Marabel odličan je izbor. Crveni krumpiri, koji se također često prodaju na tržnicama, teže postižu hrskavost i brzo omekšaju, pa ih je bolje izbjegavati.

Zašto dodati sodu bikarbonu?

Jedan od trikova koji čini veliku razliku jest dodavanje malo sode bikarbone u vodu za kuhanje krumpira. Ona mijenja pH vrijednost vode i ubrzava razgradnju površine krumpira.

Topla ili hladna voda?

U većini recepata krumpir se stavlja u hladnu vodu pa se postupno zagrijava. Ovdje vrijedi suprotno pravilo. Krumpir ubacite u već kipuću, dobro posoljenu vodu. Tako ćete postići da se vanjski sloj brže razgradi, dok unutrašnjost ostaje čvrsta. Upravo ta razlika omogućuje idealnu teksturu nakon pečenja.

Koliko dugo peći krumpir?

Pečenje izgleda jednostavno, ali zahtijeva malo pažnje. Krumpir pecite na visokoj temperaturi, oko 230 °C, kako biste dobili intenzivnu boju i hrskavost.

U početku ga nemojte dirati – ostavite ga da se peče oko 20 minuta kako bi se stvorila korica. Nakon toga ga okrenite i nastavite peći još otprilike 30 minuta, povremeno ga lagano protresite. Vrijeme pečenja može varirati ovisno o vrsti krumpira i njegovom sadržaju šećera i škroba, pa se oslonite na izgled.

Kako dodatno obogatiti okus?

Aromatično bilje pruža finu aromu, ali ako češnjak i začine dodate prerano lako mogu zagorjeti. Bolje je kratko zagrijati nasjeckani češnjak i začinsko bilje u maslinovu ulju. Kad češnjak lagano pozlati, procijedite ulje i njime prelijte krumpire prije pečenja. Na kraju dodajte i same začine kako biste dobili puniji, svježiji okus.

Krumpir iz pećnice - sastojci: 2 kg krumpira, oguljenih i narezanih na četvrtine, šestine ili osmine, ovisno o veličini

5 žlica (75 ml) ekstra djevičanskog maslinova ulja, pačje masti, guščje masti ili goveđe masti

3 srednja režnja češnjaka, sitno nasjeckana

Svježe mljeveni crni papar, sol

1/2 žličice (4 g) sode bikarbone

Mala šaka svježeg peršina, sitno nasjeckanog

Mala šaka svježih listića ružmarina, sitno nasjeckanih Krumpir iz pećnice - priprema Postavite rešetku pećnice u sredinu i zagrijte pećnicu na 230 °C (ili 200 °C ako koristite ventilatorsku pećnicu). U velikom loncu zakuhajte oko 2 litre vode na jakoj vatri. Dodajte 2 žlice krupne soli (oko 25 g), sodu bikarbonu i krumpir te promiješajte. Ponovno zakuhajte, zatim smanjite vatru da lagano krčka i kuhajte dok nož lako ne ulazi u komad krumpira, otprilike 10 minuta nakon što ponovno zakipi. U međuvremenu pomiješajte maslinovo ulje, pačju ili goveđu mast s ružmarinom, češnjakom i nekoliko okreta mlinca papra u malom lončiću i zagrijavajte na srednje jakoj vatri. Kuhajte uz stalno miješanje i protresanje posude dok češnjak tek ne počne dobivati zlatnu boju, oko 3 minute. Odmah procijedite ulje kroz fino sito u veliku zdjelu. Smjesu češnjaka i ružmarina odložite sa strane i sačuvajte odvojeno. Kad je krumpir kuhan, pažljivo ga ocijedite i ostavite u loncu oko 30 sekundi kako bi višak vlage ispario. Prebacite ga u zdjelu s aromatiziranim uljem, dodatno posolite i popaprite po ukusu te promiješajte energično tresući zdjelu dok se na površini krumpira ne stvori sloj nalik pireu. Prebacite krumpir na veliki lim za pečenje i rasporedite ga u jednom sloju. Stavite u pećnicu i pecite bez diranja 20 minuta. Zatim pomoću tanke metalne lopatice odvojite eventualno zalijepljene komade, protresite lim i okrenite krumpir. Nastavite peći dok ne postane tamno zlatan i hrskav sa svih strana, uz povremeno okretanje i protresanje, još 30 do 40 minuta. Na kraju prebacite krumpir u veliku zdjelu, dodajte smjesu češnjaka i ružmarina te nasjeckani peršin. Promiješajte, dodatno začinite solju i paprom po ukusu i poslužite odmah.

