Galerija 4 4 4 4 Ništa ne govori "proljeće" kao roštilj s ekipom na nekoj osunčanoj livadi. Zaroštiljati možete i na samo nekoliko minuta udaljenosti od svoga doma u gradu, ne morate putovati čitav dan ili iznajmljivati kuću negdje na selu. Vlastiti prijenosni roštilj svakako će vam dopustiti širi izbor lokacija, ali podsjećamo vas da, ako vas baš Medvednica vuče, u Parku prirode nije dopušteno loženje vatre, ili upotreba recimo plinskog roštilja, ili (ako vam je na pamet pao bacač plamena…) ikakve naprave koja baca vatru.

Paljenje vatre dopušteno je samo na mjestima koja su za to predviđena, uređena i označena, a takvih livada na Medvednici - danas više nema. Oni koji se ogluše na tu zabranu bit će novčano kažnjeni.

Imajte to na umu jer postoji i više zgodnih livada na manjim i manje poznatim ulazima u Park prirode, neke imaju i drvene klupe i stolove koji jednostavno zazivaju društvo masne rešetke, ali te su livade uglavnom privatne, pa ako vam se za stolom pojavi razjareni vlasnik (razjaren jer ste dvadeset i šesta ekipa za tim stolom samo danas), znajte da vas ima pravo otjerati. Usput samo da spomenemo, i najpoznatija "sljemenska" livada uz Činovničku, ona na Ponikvama, podno parkinga na kraju Zelene magistrale, također je privatna.

Putovanja Otkriće! Kućice usred Like koje imaju sve što treba za proljetno punjenje baterija u prirodi

Pa kako većina nas ipak ne posjeduje svoju livadu, a ni prijenosni roštilj, osuđeni smo na one gradske. I nije to tako loše jer Zagreb nudi sasvim solidan broj javnih roštilja i ne postoji bojazan da će itko ostati gladan pečenog mesa, osim možda na Prvi maj.

Na svim uređenim gradskim mjestima za roštiljanje koja ćemo spomenuti, imajte na umu, postoji mogućnost da nećete pronaći slobodnu ploču ako se pojavite tek u podne, ako se pojavite u podne na dugi vikend ili ako se pojavite u podne na prvu sunčanu subotu nakon dvanaest dana kiše.

Pa krenimo redom, od najpoznatijeg roštilj-odredišta, prema – nadamo se – onima koja ćete tek otkriti.

Blato (Foto: Marko Todorov/Cropix)

Gdje roštiljati u Zagrebu?

1. Jarun

Jarun, kucavica sportsko-rekreativnog života Zagreba, desetljećima već ima uređena betonska mjesta za roštiljanje sa sjenicama, stolovima i klupama. Upućeniji znaju da sjenicu treba zauzeti i večer ranije kako ne biste uništili planirani provod čitavoj ekipi ili nedajbože dječji rođendan.

2. Bundek

Prvo zagrebačko kupalište, pa onda prvi zagrebački gustiš u kojem se ne biste voljeli naći po mraku, postao je, nakon uređenja prije petnaestak godina, ozbiljna konkurencija Jarunu s uređenim šetnicama oko jezera, parkovima, sportskim terenima i kafićima. I na Bundeku su postavljena mjesta za roštiljanje uz koja se nalaze drvene klupe i stolovi, a i ovdje postoje drvene kućice, tj. sjenice koje će vas zaštititi od kiše, barem dok pada ravno.

3. Savica

Lokacija u četvrti Savica uz sam nasip uređena je kao izletište prije nekoliko godina i još uvijek ćete ovdje jednostavnije naći roštilj-mjesto nego na prethodne dvije lokacije. Savica je svakako zgodnija i što se tiče parkinga, dolaska taksijem ili "trka" u dućan ako ste zaboravili nešto od vitalne važnosti za roštilj, a ima jednako lijepu livadu, uređene sanitarne čvorove i pumpe s pitkom vodom.

4. Šumarak kod nedovršene Sveučilišne bolnice u Blatu

Moramo priznati da nikada dovršena Sveučilišna bolnica, čak i u stanju u kojem jest, izgleda kao neka ogromna moderna skulptura i nimalo nam ne kvari pogled. Čim prijeđete cesticu iza njezina zapadnog krila i uputite se preko livade prema golf-terenima, uočit ćete više mjesta za roštiljanje i – jedino smo to ovdje vidjeli na javnim roštiljalištima u Zagrebu – pribor za roštilj. Ovdje nema tekuće vode, sanitarnih čvorova i sjenica, ali nema ni gužve, ne naplaćuje se parking, najbliža je trgovina odmah na prvom semaforu, a nedavno je odmah u blizini uređena i lijepa šetnica sa sadržajima za djecu.

Dođite žedni i gladni: Zagorske adrese na kojima se fino pije i jede +52