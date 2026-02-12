Galerija 0 0 0 0 U sklopu termoelektrane GRES-2 u Kazahstanu uzdiže se simbol industrijske snage i inženjerske preciznosti nekog bivšeg vremena - najveći dimnjak na svijetu koji doseže impresivnih 419,7 metara visine.

Termoelektrana GRES-2 smještena je u gradu Ekibastuzu, jednom od najvažnijih energetskih centara Kazahstana. Regija je poznata po bogatim nalazištima ugljena, što u vrijeme Sovjetskog Saveza ondje gu građena brojna velika energetska postrojenja.

Elektrana GRES-2, zajedno sa svojim dimnjakom rekorderom, dovršena je 1987. godine, a Guinnessova knjiga rekorda potvrđuje da upravo on drži titulu najvišeg dimnjaka na svijetu.

Njegova osnovna funkcija odvođenje je dimnih plinova nastalih sagorijevanjem ugljena, ali njegova visina ima i važnu ulogu — omogućuje raspršivanje emisija na većoj visini, čime se smanjuje koncentracija štetnih tvari u neposrednoj okolini elektrane.

Izgradnja ovako visoke konstrukcije, naravno, predstavljala je ogroman tehnički izazov. Dimnjak je morao biti projektiran da izdrži snažne vjetrove, velike temperaturne razlike i moguće potrese.

Za usporedbu, najviši dimnjak u Europi, onaj u Trbovlju u Sloveniji o kojemo smo već pisali , visok je “samo” 360 metara – dakle GRES-2 viši je za, da zaokružimo, više od 59 metara — ili čak 15 do 20 katova, dok je od najviše zgrade u Hrvatskoj, koja ima 135 metara, a radi se o splitskom Dalmatia Toweru - viši više od tri puta.

