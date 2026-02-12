Galerija 1 1 1 1 Villa 50 inovativni je proizvod američke tvrtke Arkhaus – kombinacija je to luksuzne jahte i plutajuće kuće. Stabilna je, prostrana i projektirana kao funkcionalni životni prostor, vikendica uz obalu za druženje s voljenim osobama, ali i komercijalni prostor za ugostiteljske namjene ili kao mjesto za posebna događanja.

Villa 50 je iskorak na potpuno novu razinu u proizvodnom opusu ove američke tvrtke. Riječ je o modelu dugom 15 metara sa solarno-električnom pogonom. Koristi naprednu tehnologiju i čistu energiju, a dizajniran je za održiv način života na vodi s nultom stopom emisije.

Villa 50 se kreće maksimalnom brzinom od 8 čvorova. Umjesto klasičnog sidrenja koristi potporne stupove na izvlačenje koji stabiliziraju konstrukciju i čine je ugodnom za produljeni boravak – kao da se nalazite na kopnu.

Za unutrašnjost Ville 50 zaslužna je talijanska tvrtka Pininfarina (Foto: Profimedia)

Početna cijena ove plutajuće kuće i znosi 975 tisuća američkih dolara odnosno oko 820 tisuća eura. Ipak, konačni iznos može biti znatno viši - ovisno o individualnim željama uređenja i dodatne opreme.

Na raspolaganju su jednosobne i dvosobne jedinice, kao i komercijalne varijante s luksuznim kuhinjama i prostranom krovnom terasom. Prozračni i udobni koncept minimalističkog uređenja interijera koji odiše modernom estetikom razvila je talijanska tvrtka Pininfarina

Kako izgleda Villa 50 američke tvrtke Arkhous, provjerite u fotogaleriji na početku teksta.

