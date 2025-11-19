Ako želite pobijediti same sebe i napraviti burgere bolje nego ikada do sada – ovaj će vam recept otkriti neobičan, ali provjeren trik za najsočnije pljeskavice. Kombinacija francuskog preljeva za salatu i cole istovremeno će meso omekšati, aromatizirati, karamelizirati i napraviti ga nevjerojatno sočnim i punim okusa.

Kako napraviti ove pljeskavice saznat ćete u receptu koji slijedi, a kako os njih složiti burgere vjerojatno znate i sami, ali mi vam svejedno donosimo prijedlog dodataka. Uživajte i ne zaboravite se pohvaliti pred prijateljima, susjedima, obitelji… ma svima.

Burgeri s colom - sastojci: 1 veliko jaje

120 ml cole, podijeljeno

50 g zdrobljenih slanih krekera

6 žlica francuskog preljeva za salatu, podijeljeno

2 žlice ribanog parmezana

1/4 čajne žličice soli

700 g mljevene junetine

6 peciva za hamburgere, prerezanih na pola

Dodatno: zelena salata, rajčica, luk, kiseli krastavci i sir u listićima Burgeri s colom - priprema: U velikoj zdjeli pomiješajte jaje, 60 ml cole, zdrobljene krekere, 2 žlice preljeva za salatu, parmezan i sol. Preko smjese rasporedite junetinu i nježno pomiješajte. Oblikujte šest pljeskavica debljine oko 1,2 cm. U maloj zdjeli pomiješajte preostalu colu i preljev za salatu. Ostavite sa strane. Pecite pljeskavice na srednje jakoj vatri, 3 minute sa svake strane. Premažite mješavinom cole i preljeva za salatu. Nastavite peći još 6-8 minuta, povremeno okrećući i premazujući mješavinom cole i preljeva. Složite burgere, dodajte povrće i sir po želji i uživajte.

