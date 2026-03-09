Galerija 6 6 6 6 U Gilbertu u saveznoj državi Arizona u Sjedinjenim Američkim Državama na tržištu se nedavno našlo neobično obiteljsko imanje poznato pod imenom Ocotillo Sunset ranč, koje se prostire na 1,8 hektara. Njime dominira luksuzna vila od 930 četvornih metara koja obuhvaća pet velikih spavaćih soba i pet kupaonica.

Posebno impresivna je glavna spavaća soba monumentalnih proporcija s pripadajućom garderobom koja se prostire na dvije etaže, a ima i izložbeni prostor s LED rasvjetom za isticanje torbe, cipela i odjeće.

Vila se prodaje potpuno namještena po cijeni od 20 milijuna dolara, a više nalikuje privatnom zabavnom parku nego obiteljskoj kući. U sklopu ovoga imanja, naime, nalazi se mnoštvo dodatnog sadržaja - sve od go kart staze i simulatora za igranje golfa do plesnog studija, teretane i spa centra.

Američki igrač bejzbola Andre Ethier dao je izgraditi ovu vilu 2003. godine, a svoj današnji izgled dobila je 2017. godine kada je prodana novome kupcu i renovirana u cijelosti.

Ovakva imanja ne viđaju se svaki dan - tvrdi agent za nekretnine RJ Cushing koji je zadužen za njenu prodaju. Kako izgleda ovaj privatni zabavni park za milijunaše, provjerite u fotogaleriji na početku teksta.

