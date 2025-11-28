Wellness u dvorcu, zvuči privlačno? Da biste doživjeli opuštanje u plemićkom stilu, ne trebate potegnuti do Austrije ili Italije. Nepuna dva sata vožnje od Zagreba, u blizini Virovitice u slikovitom Suhopolju, čeka vas pravi mali raj u kojem ćete odmoriti i um i tijelo. Povedite najbolju prijateljicu i vaš zimski predah može početi.

Plivanje s pogledom na zimsku idilu

Centar za posjetitelje – dvorac Janković u Suhopolju dio je jedinstvene Plemićke rute Virovitičko-podravske županije. Odnedavno su u njegovoj ponudi vinski podrum i wellness oaza s tri saune – finskom, turskom i infracrvenom, te sobom za masažu.

Dvorac Janković u Suhopolju (Foto: Arhiva TZVPŽ)

Plivati u grijanom unutarnjem bazenu s pogledom na zimsku idilu stoljetnog parka, koji okružuje ovaj bajkoviti dvorac, poseban je užitak. Pogled na park puca i iz relax zone, savršenog mjesta za duboko opuštanje ili tiho čavrljanje u omiljenom društvu. A odlučite li se za odmor tijekom tjedna, osjećat ćete se kao da je wellness samo vaš.

Bazen Janković (Foto: Lucija Vizjak)

Nakon opuštanja, godit će čaša vrhunskog vina jednog od nagrađivanih lokalnih proizvođača u autentičnom vinskom podrumu, a ako ste sladokusac nećete odoljeti finim slasticama u Lobby baru – Salonu za gospodu i dame.

Ovaj prekrasan dvorac s 30 soba, nekada vlasništvo plemićke obitelji Janković, idealna je startna pozicija za obilazak Slavonije i Podravine.

Dvorac Janković (Foto: Matija Turkalj)

Virovitica: susret prošlosti i sadašnjosti

Obavezno obiđite susjednu Viroviticu i u središtu grada prošećite parkom u kojem se nalazi dvorac Pejačević, također jedno od omiljenih odredišta Plemićke rute.

Iz suvremenog grada do stoljetnog dvorca vodi pet modernih drvenih mostova. Drveno doba, naziv je i stalnog postava interaktivnog Gradskog muzeja Virovitica smještenog u dvorcu u kojem ćete se sjajno zabaviti i nešto naučiti.

Blagdanski duh osjetit ćete na svakom koraku, od Gradskog parka pa sve do virovitičkih kafića i restorana.

Pogled na dvorac Pejačević, Virovitica (Foto: Foto Matija Turkalj, izvor TZ VPŽ)

Ledena bajka u Park šumi Jankovac

Volite li više prirodu od urbanog ritma, predlažemo posjet Park šumi Jankovac u Parku prirode Papuk, omiljenom izletištu s planinarskom domom. Kroz ovu gorsku dolinu vodi 2,5 kilometra duga kružna Grofova staza uz dva jezera i Skakavac, najveći slap na istoku Hrvatske.

Park šuma Jankovac (Foto: Matija Turkalj, izvor TZ VPŽ)

Ne znate je li vam na Jankovcu ljepše u toplijem dijelu godine, kada se sve zazeleni ili tijekom zime, pod bijelim pokrivačem. A tek kad Skakavac smrzne, čini vam se kao da ste u ledenoj bajci.

Slap Skakavac u Park šumi Jankovac (Foto: Matija Turkalj, izvor TZ VŽ)

Otputujte kroz vrijeme

Fascinantan svijet prirode u Parku prirode Papuk otkrijte na najzabavniji način, u Geo-info centru u Voćinu. Putovanje vremenom započinje u 6D kinu, uz animiranog vodiča amonita Tonija.

Geo info centar Voćin (Foto: Matija Turkalj, Izvor TZ VPŽ)

Geo-info centar u Voćinu (Foto: Matija Turkalj)

Upoznat ćete geološku povijest Papuka, susresti se s praživotinjama i uz pomoć VR naočala otputovati u miocen – doba kada je ova gora bila otok u Panonskom moru.

Slavonija i Podravina, zimska bajka (Foto: Matija Turkalj, izvor TZ VPŽ)

Vremena je malo, a mnogo toga još trebate doživjeti. Na Plemićkoj ruti uz spomenute dvorce Janković i Pejačević te Park šumu Jankovac, nalaze se još i heritage hotel Kurija Janković u Kapeli Dvoru, Pustara Višnjica, ljetnikovac grofa Draškovića danas Posjetiteljski centar Dravska priča u Noskovcima, Interpretacijski centar Kuća Petra Preradovića u Grabrovnici i EPIcentar Sequoia u Slatini. Sigurno ćete se vratiti!

