Nova godina uvijek nosi neki poseban osjećaj, onu tihu želju da zakoračimo u bolje, ljepše, laganije dane. A najbolji način da zaokružimo staru i pozdravimo novu godinu? Otići negdje gdje se glazba miješa s finom hranom, wellness s toplinom, a novogodišnja noć postaje priča koju pamtimo. Ako se zaputite do portala Crno jaje, pronaći ćete brojne ponude, a mi smo za vas izdvojili tri odlične, koje vam donosimo u nastavku.

Doček u Vodicama: ples uz valove i dvije večeri glazbenog spektakla

Ako ste zamišljali doček pod borovima, tik uz more, uz glazbu i zvuke valova, Hotel Imperial 3* u Vodicama je mjesto gdje Nova godina ima miris mora. Ovaj dalmatinski klasik skriva retro šarm, borovu hladovinu i plažu nekoliko koraka od ulaza u hotel. Savršeno za one koji žele pobjeći od gradske gužve, ali i dalje proslaviti uz ritam dobre glazbe.

Poseban je ugođaj ove godine – dvije večeri glazbe uživo: Feniks na sam doček, a Sinovi Ravnice za reprizu 1. siječnja. U cijenu su uključeni svečana večera, pjenušac u ponoć, produženi doručak, te korištenje unutarnjeg bazena i fitnessa. Cijena paketa iznosi 619 eura za dvije osobe (paket od 2 noćenja).

Nova godina u zagorskoj termalnoj bajci: Stubičke Toplice

Ako volite da se doček pretvori u potpuno zen iskustvo, kupanje u termalnoj vodi dok vani pada snijeg, sauna nakon bogate večere i jutarnja kava uz pogled na zagorske brege, onda je Hotel Matija Gubec idealan izbor. Stubičke Toplice imaju preko stoljeća dugu tradiciju termalnog liječenja, a hotel se nalazi točno na izvoru vode koja je uspoređivana čak i s čuvenim Karlovy Vary toplicama.

Doček uključuje svečanu večeru uz sastav Bonaparte, zabavu, masaže, wellness s pet sauna, unutarnje bazene i glazbeni program i idući dan. Idealno za parove, ali i za one koji žele godišnji započeti – doslovno – u vodi koja liječi. Cijena iznosi 550 eura za dvije osobe, a ponudu možete rezervirati ovdje.

Glamur i hedonizam u Zagrebu: Phoenix, romantični hotel za najluksuzniji doček

Za one koji žele najraskošniji, najglamurozniji ulazak u 2026., Hotel Phoenix 4* u Sesvetama priprema pravi gastronomski spektakl – od koktela dobrodošlice i premium aperitiva do dugog niza predjela, juha, glavnih jela i desertnog stola koji izgleda kao da je stigao iz kraljevske kuhinje.

Uz to, tu je glazbeni show: Ivan Martić Ivica & Zorica Andrijašević Donna i prateći bend, savršeno za ples do jutra. Nakon slavlja čekaju vas wellness, fitness i romantično uređen hotel koji je u više navrata nagrađivan za svoj boutique stil. Phoenix je savršen izbor za parove koji žele luksuz, eleganciju i doček koji se ne zaboravlja. Dva polupansiona za dvije osobe ćete platiti 520 eura, a ponudu možete rezervirati ovdje.

