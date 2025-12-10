Postoji nešto gotovo čarobno u jelima koja pripremamo od sušenog bakalara jer prije nego što uopće počnemo, moramo ga “probuditi”. Usoljen i osušen bakalar u sebi čuva stoljeća ribarske tradicije, ali i tajnu koja je davno prije hladnjaka držala generacije koliko-toliko sitima.

Kao i svaki put kada pripremate sušeni bakalar, nakon što ste ga namakali, mijenjali mu vodu i skuhali ga, obavezno kušajte koliko je slan i jeste li svu sol isprali, pa je treba dodati i važnije, je li i dalje dovoljno slan - pa sa solju ne treba pretjerivati. Ono s čime slobodno u ovome receptu možete pretjerati jest – maslinovo ulje.

Ovako pripremljen bakalar tradicionalno je jelo portugalske kuhinje, a ondje se naziva bacalhau ili bacalhoada, a Španjolci su mu dodali rajčice, oduzeli par slova i dobili – bacalao. Ogrnut novim začinima, bakalar se u prošlom stoljeću vratio i u svoju domovinu Norvešku iz koje je nekada otišao suh i bez izraženih okusa (Norvežani su preuzeli ime bacalao). Tako bismo ovaj recept mogli nazvati i pravom pustolovnom pričom o svjetskom putniku sjevernjačkih korijena i – mediteranskog srca.

Bakalar na portugalski - sastojci: 450 g suhog bakalara

250 ml ekstra djevičanskog maslinovog ulja

200–400 ml mlijeka (po potrebi, samo za kuhanje ribe)

2 velika žuta luka

900 g krumpira, oguljenog

4 velika jaja, tvrdo kuhana i narezana na četvrtine

120 g maslina bez koštica, crnih ili zelenih

sol, po ukusu

svježe mljeveni crni papar, po ukusu

sjeckani svježi peršin, za posluživanje Bakalar na portugalski - priprema: Bakalar najprije isperite pod hladnom vodom, a zatim ih stavite u zdjelu i prelijte vodom tako da ih potpuno prekrije. Držite ih u hladnjaku 24 sata i promijenite vodu jednom ili dvaput. Ako koristite cijelu ribu, namačite bakalar 48 sati pa ga očistite. Zagrijte pećnicu na 175 stupnjeva. Stavite namočeni bakalar u lonac i prelijte ga s 200–400 ml mlijeka, vode ili kombinacije mlijeka i vode, tek toliko da riba bude potpuno pokrivena. Zagrijavajte dok ne zakuha i ostavite da ključa nekoliko minuta. Izvadite ribu iz lonca i ostavite da se malo ohladi. Stavite kuhati krumpire. Kad omekšaju, narežite ih na ploške debele oko pola centimetra. Pripremite vatrostalnu posudu ili dublji lim za pečenje. Ulijte i dobro razmažite 60 ml maslinovog ulja. Na dno ravnomjerno rasporedite polovicu ukupne količine luka. Preko luka rasporedite polovicu narezanih krumpira. Izmrvite bakalar prstima i pola rasporedite preko krumpira. Kušajte bakalar i ako nije dovoljno slan, posolite. Sve prelijte s otprilike 60 ml maslinovog ulja i obilno popaprite svježe mljevenim crnim paprom. Preko prvog sloja rasporedite preostali luk, pa krumpir, pa bakalar i opet sve prelijte sa 60 ml maslinovog ulja, posolite i popaprite. Izlijte preostalo maslinovo ulje, dodajte narezana tvrdo kuhana jaja i masline. Posudu prekrijte alu-folijom i prebacite u pećnicu. Pecite 30 do 40 minuta. Bakalar poslužite topao i po želji ga zalijte s još malo maslinovog ulja, popaprite i posipajte nasjeckanim svježim peršinom.

