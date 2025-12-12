Galerija 0 0 0 0 Talijani upravo vade čaše za prosecco i nazdravljaju velikom priznanju nacionalnoj gastronomiji. Naime, talijanska nacionalna kuhinja prva je u svijetu koju je priznao UNESCO, a taj bi joj status trebao pomoći u očuvanju kulinarskih dobara i zaštiti od imitacija.

"Mi smo prvi na svijetu koji smo dobili priznanje što odaje počast našem identitetu. Za Talijane kuhinja nije samo hrana ili zbirka recepata. Ona je mnogo više: kultura, tradicija, rad i bogatstvo“, komentirala je talijanska premijerka Giorgia Meloni, uoči službene objave UNESCO-a.

"Priznanje je izvor ponosa, ali i svijesti o dodatnoj valorizaciji. Ujedno će poslužiti kao dodatni alat u borbi protiv onih koji pokušavaju iskoristiti vrijednost oznake Made in Italy te će predstavljati nove prilike za otvaranje radnih mjesta i stvaranje bogatstva u regijama, kao i nastavak tradicije koju je UNESCO prepoznao kao svjetsku baštinu”, kaže talijanski ministar poljoprivrede Francesco Lollobrigida.

Premijerka Giorgia Meloni Meloni ističe kako će Italija od ove odluke imati i financijsku korist.

"Već izvozimo 70 milijardi eura poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i vodeća smo ekonomija u Europi po dodanoj vrijednosti u poljoprivredi, a ovo priznanje dat će talijanskom gospodarstvu odlučujući poticaj za dosezanje novih visina”.

